El Parlament ha constituït la comissió d'investigació sobre l'espionatge de representants polítics, activistes, periodistes i llurs familiars per part del Regne d'Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru. La portaveu adjunta d'ERC al Parlament, Meritxell Serret, serà la presidenta de la comissió, mentre que el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, en serà el vicepresident. La cupaire Montserrat Vinyet en serà la secretària. La ratificació de la proposta de Mesa de la comissió s'ha fet per vot secret en urna.

Serret, que ha pres la paraula un cop nomenada presidenta, ha remarcat que l'objectiu de la comissió és "treballar plegats per donar transparència i informació a la ciutadania" sobre el cas d'espionatge. "Tenim la responsabilitat de fer front comú amb altres institucions representatives i parlamentàries del món per aclarir els fets i per falcar la defensa dels drets fonamentals dels ciutadans", ha subratllat.

Serret ha dit que espera que es pugui concretar el pla de treball de la comissió per tenir una "dinàmica de treball que pugui ser constant i estable" i que es pugui arribar a unes conclusions "el més aviat possible". "Hem de fer una contribució positiva a la defensa dels drets, la transparència i el bon govern a Catalunya", ha conclòs.

La Mesa del Parlament va aprovar el maig passat crear aquesta comissió impulsada per ERC, Junts, els comuns i la CUP, i es va aprovar a través de l'article 67.3 del Reglament, que no requereix la votació al ple.