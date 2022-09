La discoteca Waka Sabadell, ubicada a Sant Quirze del Vallès, tenia treballadors menors d'edat i porters sense contracte, segons una investigació de la Inspecció de Treball que ha acabat amb una sanció de 152.174 euros per a la discoteca i tres empreses més a les que se subcontractava la seguretat i el control d'accés. De l'import total, 54.000 euros corresponen a la mateixa discoteca per tenir cinc treballadors sense contracte, no registrar la jornada dels empleats, tenir menors treballant i incomplir la normativa de riscos laborals. De les empreses de seguretat, la que acumula més irregularitats és Distribuciones Coralsa, que tenia tretze dels setze porters sense contracte. La multa és de 91.154 euros i el cas s'ha traslladat a Fiscalia.

En el cas de l'empresa de control d'accessos, Treball considera que es podria estar davant un delicte contra el dret dels treballadors i és per això que s'ha obert la via judicial. Les altres dues empreses afectades són Not Over Yet i Bull Seguridad, que prestaven serveis auxiliars d'accés i vigilància. Les sancions aplicades són d'uns 3.500 euros per a cadascuna d'elles per incomplir la normativa laboral en matèria de cotització a la Seguretat Social, registre de jornada i prevenció de riscos laborals.

La discoteca ha estat històricament font de conflictes en altres àmbits i són múltiples les denuncies per agressions sexuals i per les actituds racistes protagonitzades justament pels porters de la discoteca. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha demanat reiteradament a la Generalitat la clausura del local i són centenars les intervencions policials que s'hi fan cada any. A escala municipal, el pla d'usos urbanístics permetria tancar-la definitivament l'abril de 2026.