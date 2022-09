El cap del Servei d'Oncologia Mèdica de Vall d'Hebron i director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), el doctor Josep Tabernero, afirma que, tot i que els diagnòstics de càncer han recuperat els nivells del 2019 a Catalunya després de caure el 2020 per la covid, a alguns pacients encara es diagnostica la malaltia "en fases més evolucionades" que abans. "En aquest sentit, havíem avançat molt abans de la pandèmia i ho hem de recuperar", destaca en una entrevista amb l'ACN. Tot i això, el doctor Tabernero ha arribat del congrés anual dels oncòlegs europeus (ESMO), celebrat a París, amb "esperança de tornar a la normalitat" i creu que la recerca en càncer -el 24 de setembre n'és el dia mundial- "ha resistit" durant la pandèmia.

Una de les principals preocupacions dels serveis oncològics durant els primers mesos de la pandèmia de la covid-19 van ser els casos de càncer que no s'estaven diagnosticant. La primavera del 2020, els diagnòstics van caure un 38% i un cop passada la primera onada, els sanitaris han treballat per recuperar els programes de cribratge i la resta d'activitat per detectar aquestes malalties.

El 2020 va acabar amb un 12% menys de casos i, en els darrers mesos, els diagnòstics s'han recuperat respecte a abans de la pandèmia. Ha passat a Catalunya i a bona part de l'entorn europeu, tot i que amb diferències segons els sistemes sanitaris, explica a l'ACN el doctor Tabernero, que acaba de tornar del congrés anual de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), que ha tingut lloc a la capital francesa del 9 al 13 de setembre.

El doctor Tabernero, un dels oncòlegs més reconeguts a nivell internacional, assenyala que és "tranquil·litzador" que s'hagin recuperat els diagnòstics però adverteix que continuen veient "un percentatge una mica més elevat de malalts diagnosticats en fases més evolucionades de la malaltia" del que passava abans. "De vegades s'ha perdut una mica la relació entre el malalt i el poder accedir al sistema sanitari. Hem de recuperar la confiança i la fluïdesa en els centres d'atenció primària, que són els primers garants que es pugui fer el diagnòstic més adequat", apunta.

Preguntat per si el sistema sanitari ha perdut accessibilitat, respon que "pot ser una manera de dir-ho", si bé també posa èmfasi en la conscienciació de la població. "Hi ha símptomes que ens poden fer pensar que les coses no van bé", diu. El cap del Servei d'Oncologia de Vall d'Hebron recomana que, davant de símptomes que persisteixen com pèrdua de pes, de la gana o tos, entre altres, es contacti amb el sistema sanitari a través de l'atenció primària, encara que, recalca, no tingui per què tractar-se d'un càncer.

Tot i aquest punt d'alerta, el director del VHIO ha arribat amb "moltes esperances" del congrés anual dels oncòlegs europeus, sobretot per haver tornat a la normalitat. Hi han assistit uns 30.000 especialistes, la majoria (uns 28.000) de forma presencial, mentre que l'ESMO del 2019, celebrat a Barcelona i amb Tabernero com a president de la societat, en va aplegar uns 33.000.

El doctor de Vall d'Hebron assenyala que la societat demana als professionals sanitaris que cada vegada siguin "més eficients" i treballin millor per "prevenir i diagnosticar més" una malaltia amb tanta incidència com el càncer i que això han volgut mostrar en el congrés. "El sistema sanitari i els grups de recerca han resistit a la pandèmia. Hem fet el màxim possible", afirma. En aquest sentit, Tabernero observa que els resultats ara presentats al congrés ESMO són d'estudis clínics fets durant la pandèmia.

En aquest congrés, s'hi porten estudis que poden canviar la manera de diagnosticar i tractar el càncer en el futur. El VHIO hi va presentar resultats de diferents assajos, com els que avancen cap a noves opcions de tractament en el càncer colorectal metastàtic o en l'ús de la immunoteràpia en el ginecològic. El doctor Tabernero destaca que el retrobament físic facilita els debats, que fan avançar la recerca, i fomenta les col·laboracions internacionals amb què es basen la majoria d'assajos en l'actualitat.

Objectiu europeu: elevar la supervivència al 70%

Tabernero reflexiona que també es poden extreure aprenentatges de la pandèmia i destaca les polítiques conjuntes de la Unió Europea davant dels grans reptes en salut. El febrer del 2021, la Comissió Europea va presentar el seu pla davant del càncer (Europe's beating cancer plan), amb la visió de situar la supervivència en el 70% el 2035. Actualment es troba en el 58% en els homes i el 62% en les dones. Un dels altres punts, exposa, és reduir els casos de càncer que es podrien evitar del 45% al 30%.

El cap del Servei d'Oncologia Mèdica de Vall d'Hebron creu que serà "molt complex" assolir aquests objectius però valora l'ambició de les polítiques marcades i l'estratègia per arribar-hi. "Es tracta de tres pilars. Prevenir el que es pugui prevenir; el que no, diagnosticar-ho més precoçment i amb millors tractaments i que l'avaluació dels pacients es faci en centres multidisciplinaris", indica.

El doctor Tabernero recalca que hi ha hagut grans avenços en la recerca i l'assistència del càncer en els últims anys, com la revolució genòmica, que permet conèixer cada vegada millor la informació genètica i, així, afinar més en els diagnòstics o dissenyar tractaments més precisos.

L'abordatge del càncer viu una revolució sostinguda? El doctor Tabernero assenteix. "Els avenços es traslladen en la supervivència, que, en 20 anys, ha passat d'un 35% al 58% i 62% i té l'ambició del 70% pels propers. Aquesta ambició es basa en resultats que van cap a aquesta direcció", conclou.