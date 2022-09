Un jove de 25 anys ha mort apunyalat aquest diumenge a la matinada a Barcelona, segons ha avançat aquest matí la periodista Anna Punsí i ha confirmat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, en una entrevista a Catalunya Ràdio. A l'espera dels resultats de la investigació, Colau ha desvinculat aquests fets dels aldarulls que també s'han produït de matinada als voltants de la Plaça Espanya. Els fets s'han produït a dos quarts de quatre de la matinada entre el carrer Lleida i l'Avinguda del Paral·lel i segons Punsí ha patit una aturada cardíaca i els equips del Sistema d'Emergències Mèdiques no han pogut fer res per salvar-li la vida.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que "per l'hora i pel lloc" la mort del jove no ha tingut a veure amb els aldarulls que s'han produït després al voltant de la Plaça Espanya quan han finalitzat els concerts i alguns dels assistents es resistien a abandonar la zona i s'han enfrontat amb els cossos policials. No obstant això, ha matisat que la investigació dels Mossos d'Esquadra segueix en curs i que en caldrà esperar els resultats.

Colau també ha condemnat els aldarulls d'aquesta matinada i ha comentat que no han sigut "del nivell de l'any passat". També ha volgut remarcar que els actes vandàlics han estat comesos per una minoria davant els milers de persones han gaudit de manera cívica.

Els desperfectes s'han concentrat principalment entre Plaça Espanya i la Creu Coberta i un dels comerços més afectats ha estat una carnisseria, que ha patit un saqueig. En aquest sentit, ha avançat que els detinguts estan relacionats amb aquest assalt.

L'alcaldessa s'ha ofert a fer un "acompanyament" als propietaris dels comerços i dels establiments saquejats juntament amb el suport que puguin rebre de les respectives assegurances privades.