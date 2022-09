Una fuita a l'empresa Asesa (Asfaltos Españoles S.A.) a Tarragona dedicada als hidrocarburs ha provocat un episodi de males olors que s'han arribat a sentir fins al Maresme (Barcelona), segons ha informat Protecció Civil. La incidència s'ha registrat al voltant de les quatre de la matinada d'aquest dilluns i ha produït una fuita d'entre 100 i 300 metres cúbics de nafta, un producte semblant a la benzina. Segons l'empresa i Protecció Civil, la nafta no és tòxica. L'incident no s'ha fet públic fins aquest dilluns al migdia, quan veïns de Tarragona han començat a trucar al 112 alertats per un episodi de males olors. Aquestes pudors s'han estès fins al Maresme, segons Protecció Civil, i podrien durar fins dimarts.

Protecció Civil ha activat la prealerta del Plaseqta. Tal com han indicat els serveis d'emergències i la mateixa Asesa s'han activat els protocols interns que han pogut controlar la situació, "que ha quedat completament recollida dins el recinte de l'empresa sense cap afectació a l'exterior". No hi ha hagut persones ferides. Tot i això, fins a quarts de sis de la tarda, 341 persones han trucat al 112 per l'episodi de males olors, que s'hauria iniciat quan han començat les tasques de transvasament del producte fugat a un altre dipòsit de la mateixa companyia. Aquest procés s'allargarà encara durant "unes hores". Segons les primeres informacions la fuita s'ha produït en un dels rack -canonades- d'hidrocarburs que té Asesa. En l'actuació hi han col·laborat set dotacions dels Bombers de la Generalitat i els Bombers del Parc Químic. Arran d'això s'ha alertat els departaments de Qualitat Ambiental i de Seguretat Industrial de la Generalitat.