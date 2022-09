El Parlament va tombar el 2018 una proposta de resolució del grup dels comuns sobre un "pacte de claredat". La iniciativa es va debatre i votar durant el debat de política general d'ara fa quatre anys, i només va rebre els vots a favor de Catalunya en Comú Podem i d'ERC (37). Els grups de Junts i la CUP es van abstenir (36), i Cs, PSC i PPC van votar-hi en contra (57). El president de la Generalitat era aleshores Quim Torra, i el seu predecessor, Pere Aragonès, era aquell dia vicepresident de l'executiu. El text dels comuns instava el Parlament a "ratificar" que un referèndum sobre el futur polític de Catalunya és "la millor solució per a resoldre el conflicte democràtic existent al país".

"Per això [el Parlament] s’emplaça a assolir, dins d’aquesta legislatura, un acord entre l’àmplia majoria de forces polítiques de Catalunya sobre aquest referèndum en el que, com a mínim, es determini el procediment, la pregunta, les condicions per a dur-lo a terme i la interpretació del seu resultat". La cambra, però, va rebutjar aquesta proposta dels comuns.

Aquest dimarts el president Aragonès ha proposat "un acord de claredat democràtica" per celebrar el "referèndum efectiu". És la seva iniciativa per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat, tal com ha defensat durant el debat de política general. El president ha plantejat un "acord" per identificar "quan i com" el país pot tornar a exercir el dret a decidir.

Aragonès ha situat el Canadà i el Quebec com a exemples, junt amb Escòcia: "Vull defensar davant l'Estat un Acord de Claredat", ha reiterat el cap de l'executiu, que ha presentat la seva proposta com la via "més ràpida i eficient" per tornar a votar. El president vol que el Govern dirigeixi el consens a Catalunya abans de negociar el referèndum a Madrid.

Quatre anys separen la proposta del "pacte de claredat" dels comuns el 2018, de la iniciativa de l'"acord de claredat" d'Aragonès feta aquest matí.