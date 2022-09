Només hi havia tres persones que coneixien amb exactitud tota l’organització de l’1-O, i una d’elles, de fet, la principal, era la secretària general d’ERC, Marta Rovira. Així ho avançava el documental ‘La piràmide invisible. Les urnes de l’1-O’, que es va emetre a TV3 aquest dimarts a la nit, i així ho ha confirmat ella mateixa en una entrevista a la televisió pública: «Vaig ser una de les persones que va encapçalar la direcció política del referèndum»; ha etzibat, tot i que ha rebutjat donar detalls de la consulta.

L’organització del referèndum es va dissenyar en forma piramidal i per compartiments. Les persones que formaven part de cada un no sabia qui formava part dels altres ni què feien. Tots acabaven tenint algú per sobre i algú per sota i, en moltes ocasions, no es coneixien entre ells. Era una cadena de confiances en la qual uns es transmetien als altres el que havien de fer. Hi havia tres plans per tirar endavant l’1-O. El primer no va ser possible perquè implicava utilitzar les urnes oficials de les eleccions. El segon tenia una bifurcació: o les urnes de plàstic que finalment es van utilitzar o unes d’un altre tipus de plàstic que eren plegables i que finalment no fossin necessàries. L’última de les opcions era votar en urnes de cartró.

«Crec que això no és oportú, som conscients de la repressió política que se’ns ha aplicat. Fa cinc anys que soc a l’exili, avui ho confirmo perquè surt en un reportatge i és el que hi ha. Segueixo imputada per un delicte de rebel·lió», ha inquirit. «Si ara entro en els detalls de com es va organitzar, de com es va fer el recompte, de com es va aixecar el cens universal crec que no serà beneficiós, no hem acabat la feina. Passar per l’1-O és molt important, ens dona força i molta legitimitat per seguir per aquest camí. No entraré en els detalls, perquè crec que exposaré persones i no és necessari», ha conclòs.