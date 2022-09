La direcció de Junts continua reunida a la seu del partit aquest dijous per decidir si trenca amb ERC i marxa del Govern després que el president, Pere Aragonès, destituís dimecres a la nit el vicepresident, Jordi Puigneró. Just abans de l'executiva, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha explicat a 'El món a Rac1' que els seus consellers han posat el càrrec a disposició del partit. "Amb la decisió d'ahir ens sentim bastant expulsats del Govern", ha dit Turull, tot remarcant que la decisió final la prendrà la militància del partit.

La cúpula del partit ha reprès la trobada a dos quarts de cinc de la tarda després d'una pausa al migdia. Aquesta tarda, a l'exterior de la seu de la formació ha aparegut un grup de mariachis. En l'atenció als mitjans, els músics han comentat que han estat contractats per tocar "La Cucaracha".

Al matí han estat reunits unes tres hores. El secretari general i la presidenta de Junts, Laura Borràs, han acompanyat Puigneró i els consellers a la seva arribada al matí a la seu de la formació. Turull no ha avançat quan es faria la consulta a la militància en cas que l'executiva del partit decideixi marxar del Govern d'Aragonès, tot i que ha dit que la situació actual "no es pot perpetuar". "La decisió la prendrem amb el cap i el cor, no amb l'estómac", ha assegurat per després afegir que és un "moment transcendent". El secretari general ha dit que té clar el que dirà dins de l'executiva però que no serà una posició inamovible, ja que, segons ha afegit, li agrada escoltar i pot "modular" les seves posicions.

Destitució de Puigneró

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va destituir dimecres nit el vicepresident, Jordi Puigneró, en perdre-li la confiança. Aragonès va instar Junts a proposar un nom per a la vicepresidència que "ajudi a canviar la dinàmica i a refer les confiances".

Segons va explicar el cap de l'executiu català, Puigneró no el va informar tot i conèixer que el president de Junts al Parlament, Albert Batet, plantejaria una qüestió de confiança en el debat de política general si ERC no aportava "garanties i concrecions" sobre el compliment de tres punts de l'acord de govern: la direcció estratègica de l'independentisme, la coordinació a Madrid i la taula de diàleg.

El president va comunicar la decisió a Puigneró després d'una reunió de més de tres hores amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, precedida d'un Consell Executiu extraordinari on Aragonès va preguntar a cada conseller de Junts si coneixia l'aposta del partit per la qüestió de confiança i si li donava suport.

Neguen deslleialtats

Segons ha explicat Turull, el vicepresident coneixia que hi havia la possibilitat que Junts plantegés una qüestió de confiança en el debat de política general, però que no sabia si s'havia pres la decisió de dir-ho.

En canvi, Aragonès considera que Puigneró és el nom de màxim rang de Junts dins el Govern i que, per tant, repercutia en ell informar el president de la iniciativa que va plantejar Batet al debat parlamentari de dimarts a la nit.

Pimec reclama "estabilitat" a l'executiu

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat "estabilitat" a l'executiu i ha lamentat la situació de crisi política. "Necessitem un Govern fort, sigui amb pactes, diàleg o eleccions", ha defensat el president de la patronal en una entrevista a RTVE. En aquesta línia, Cañete ha demanat "prioritzar" l'aprovació dels pressupostos per tal d'afrontar el context d'inflació i ha alertat que, si els comptes no tiren endavant, suposarà "un fracàs de la política". "Veure el president d'un govern demanant perdó ens indica molt de la situació que estem vivint", ha criticat Cañete, en referència a la roda de premsa del president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dimecres a la nit.

El president de Pimec, Antoni Cañete: Necessitem un Govern fort, sigui amb pactes, diàleg o eleccions

Així mateix, el líder de la patronal catalana de les petites i mitjanes empreses ha instat a la Generalitat a suprimir l'Impost de Patrimoni i l'Impost de Successions i Donacions amb l'objectiu que la "política fiscal tingui una visió d'inversió i no recaptatòria". Segons Cañete, la Generalitat hauria de fer "propostes concretes" per pimes, ja que "de forma recurrent" hi ha comunitats de l'Estat que suprimeixen tributs –com Andalusia- i generen "un efecte crida" a la inversió empresarial.