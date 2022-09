El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja té sobre la taula la proposta de Junts per Catalunya (JxCat) per negociar les "concrecions" de les tres condicions per continuar al Govern. Segons fonts de la Presidència, han rebut el document poc abans de les nou de la nit d'aquest divendres, 24 hores després que JxCat anunciés que enviaria una proposta a Aragonès i que donés de marge fins diumenge per negociar. Junts consultarà la militància el 6 i 7 d’octubre per decidir si marxa del Govern.

Fonts de la Presidència asseguren que oferiran la seva opinió sobre el document quan l’hagin pogut valorar.