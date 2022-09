L'independentisme encara el cinquè aniversari del referèndum de l'1-O amb el Govern en plena crisi després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, destituís el vicepresident de l'executiu, Jordi Puigneró, en haver-li perdut la confiança. La possibilitat que Junts abandoni el Govern se suma a les divisions existents al si del moviment, que no té una estratègia conjunta i que veu com tots els seus actors estan desunits. Malgrat l'escenari de divisió, els partits i entitats coincidiran a l'acte unitari per celebrar l'efemèride impulsat per l'ANC, Òmnium, l'AMI, la Intersindical-CSC, el Consell de la República i la Cambra de Comerç de Barcelona.

El cinquè aniversari del referèndum estarà marcat per les divisions i les discrepàncies dins l'independentisme, que s'han accentuat per la possibilitat que es trenqui el Govern si Junts decideix sortir-ne. Tot i la poca previsió d'unitat dins l'independentisme, aquest 1-O els principals actors celebraran l'aniversari del referèndum conjuntament a l'acte convocat a l'Arc de Triomf per diverses entitats. Aquest fet no es va poder veure durant la Diada de l'Onze de Setembre, marcada per l'absència d'ERC a la tradicional manifestació de l'ANC.

L'acte principal de la jornada serà el que organitzen les entitats independentistes ANC, Òmnium, AMI, Consell de la República, la Cambra de Comerç de Barcelona i el sindicat Intersindical-CSC, que se celebrarà a l'Arc de Triomf de Barcelona a les 5 de la tarda. Segons els organitzadors l'objectiu és representar "totes les ànimes" de l'independentisme i per això obrirà els parlaments la presidenta del Parlament durant l'1-O, Carme Forcadell, i els tancarà el president de la Generalitat del moment, Carles Puigdemont. També hi intervindran representants de tots els convocants.

Sota el lema 'Defensem l'1-O, guanyem la independència', l'acte reunirà entre el públic representants dels tres partits independentistes, que ja hi han confirmat l'assistència. Per part d'ERC hi assistiran la secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta; la portaveu adjunta del grup parlamentari, Meritxell Serret; i Dolors Bassa, entre altres; mentre que Junts hi enviarà la presidenta de la formació, Laura Borràs; el secretari general, Jordi Turull, i diversos dirigents i diputats del partit. La CUP hi serà representada pels diputats Carles Riera, Eulàlia Reguant, Mireia Vehí i Albert Botran.

Declaració institucional d'Aragonès i actes de les entitats i partits

Més enllà de l'acte que aplegarà els principals actors independentistes, institucions i organitzacions diverses també volen reivindicar la data assenyalada. És el cas del Govern, que tot i que inicialment tenia previst fer un acte institucional per celebrar el cinquè aniversari del referèndum, després de la crisi oberta per la destitució de Puigneró finalment han optat perquè el president faci una declaració institucional. Així, Aragonès farà una intervenció des del Palau de la Generalitat entre el matí i el migdia, tal com ha avançat l'ACN, tot i que l'executiu ha d'acabar de concretar el format de l'acte.

També al migdia Òmnium commemorarà l'efemèride, com fa habitualment des del 2017, tot i que en aquest cas no serà un acte obert al públic. L'entitat ha convocat a la premsa per fer una declaració de l'organització i de les presidències territorials amb motiu de l'aniversari.

Per la seva banda, l'ANC ja ha anunciat que pretén fer una acció de protesta denunciant "l'allunyament" de les institucions respecte a la implementació del resultat del referèndum. Per materialitzar la reivindicació, l'entitat construirà un mur d'urnes a la plaça Sant Jaume per assenyalar el Palau de la Generalitat i els partits que formen el Govern.

Pel que fa als cupaires, a banda de ser presents a l'acte unitari han organitzat una trobada internacional per celebrar el cinquè aniversari de l'1-O. El col·loqui comptarà amb delegacions d'Escòcia, el Nord d'Irlanda, el Quebec i Còrsega i pretén "compartir estratègies" a favor del dret a l'autodeterminació. La xerrada serà a les 11.30 del matí a la sala d'actes del CIEMEN.

Els actes de la vigília

Tot i que la majoria d'actes se celebraran el dissabte coincidint amb el dia del cinquè aniversari, aquest mateix divendres ja hi ha previstes accions per commemorar la data repartida arreu del territori. És el cas de la marxa convocada per la plataforma unitària 'Girona Vota', que ha convocat una marxa que recorrerà tres centres educatius que van ser seus electorals durant el referèndum –l'escola Verd, l'escola Joan Bruguera i l'escola Eiximenis-.

ERC ha convocat un acte de celebració a La Ràpita sota el lema 'Hi vam ser, hi som i hi serem per guanyar', on intervindran Oriol Junqueras, Marta Rovira, Marta Vilalta i Alba Vergés, entre altres dirigents de partit.

A banda, el Consell de la República també ha organitzat diversos actes com a prèvia de l'1-O i aquest divendres una trentena de Consells Locals celebren trobades i accions simbòliques als seus municipis. De fet, el CdR emetrà un programa especial des d'un plató de Barcelona que farà connexions en directe amb set d'aquests punts, tots en col·legis electorals del referèndum. És el cas del pavelló de Sant Julià de Ramis, on hi va haver unes dures càrregues policials el 2017 i ara s'hi organitza una marxa de torxes fins al punt; l'escola La Concepció de Barcelona o l'EOI de Lleida. En aquest darrer cas hi participarà el secretari general de Junts, Jordi Turull, que hi farà unes declaracions.

Al programa especial hi intervindran persones com Roger Espanyol o Marta Torrecillas, tots dos ferits en les càrregues, o representants d'Advocats per la República, entre altres.