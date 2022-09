Abans de l’estiu, en Junts es respirava una certa tranquil·litat sobre la continuïtat al Govern amb ERC. Però l’enquistament de les diferències sobre el procés amb els republicans fa que aquesta sortida de l’Executiu es vegi avui com una opció real, si bé no volguda pels consellers de Junts. Alguns ho expliciten, com el titular d’Economia, Jaume Giró. D’altres eviten el debat i intenten centrar-se en la gestió. Encara d’altres al partit, especialment els partidaris de Laura Borràs, estan en l’escenari que desitjaven: un xoc frontal amb ERC previ al que volen emprendre contra l’Estat. Però quin cost tindria per al partit sortir del Govern?

Junts controla àrees com economia, sanitat, infraestructures, polítiques socials, política universitària i recerca. Dominar aquests àmbits serveix per defensar el treball del dia a dia. Perdre el Govern és també perdre alts càrrecs (entre 250 i 300), la qual cosa implica perdre diners (més de 23 milions en sous) i influència. Diners amb el qual els partits es financen -amb aportacions més o menys voluntàries d’aquests càrrecs- i que en el cas d’una formació nova com Junts és especialment necessari per al procés de desplegament territorial.

Els lauristes porten mesos reclamant sortir del Govern. Ara, Borràs i els seus partidaris tenen més incentius que mai per remar a favor de la ruptura. Carles Puigdemont també rema en contra del pacte. Però davant seu hi ha la majoria de consellers, que consideren que abandonar el Consell Executiu és un error per la pèrdua d’aquesta palanca política i perquè Junts ha de ser, addueixen, un partit a favor de la independència, però també una formació que resolgui mentrestant els problemes de la ciutadania. Per sortir o no del Govern, Junts té un altre element sobre la taula: les eleccions municipals. Per al partit són clau per observar si el partit aguanta l’estirada d’ERC, o si va a la baixa. Tot a Junts estava preparat per centrar l’actual curs polític en les properes municipals.