Deu veus d'ERC i Junts a la regió central analitzen la ruptura del Govern

L’estira-i-arronsa entre Junts i Esquerra Republicana continua. Els postconvergents dilaten la decisió de sortir o no del Govern per evitar fractures internes, la deixen en mans de la militància, però, abans, llancen un nou ultimàtum a Aragonès per forçar una negociació ‘in extremis’. De la seva disposició, diuen, dependrà el resultat d’una votació que ja està convocada per al 6 i 7 d’octubre, i la pregunta de la qual decidirà la direcció el proper dilluns. Deu veus d'ERC i Junts a la regió central analitzen la ruptura dels dos socis del Govern i expressen opinions diverses.

Com valora la situació política del Govern?

Marc Aloy: «Que mirin municipis com Manresa»

Alcalde de Manresa

Per a l’alcalde republicà, la situació política al Govern és «trista i dolorosa». «El moment és molt complicat, amb una crisi social que no sabem com evolucionarà, i necessitem un Govern fort i estabilitat. No em passa pel cap que es trenqui el Govern», deia ahir Aloy, que recordava que «des de Montilla que no hem fet una legislatura sencera i els municipis ho patim molt, perquè no es pot gestionar amb inestabilitat a la Generalitat». Per a Aloy, «per governar s’ha de ser lleial i hi ha d’haver compromís. Que mirin municipis com Manresa, on hi ha un govern (d’ERC i Junts) fort i cohesionat».

Rosa Maria Ortega: «Hi ha una mica massa de soroll»

Regidora de Manresa

La regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans de Manresa (JxCat) creu que, malgrat que «la paraula unitat està desgastada, cal anar a la una». Amb tot, assumeix que «les estratègies d’ERC i les nostres són difícils de conjuntar». A Ortega li va «sorprendre que Aragonès fes fora Puigneró», qui ha estat, diu la regidora, «una víctima». Per a Ortega, «la roba bruta s’ha de rentar a casa. Hi ha una mica massa de soroll i tothom n’està tip». Segons la regidora, les diferències entre ERC i Junts arranquen de «la diagnosi que fan de l’1-O. Per a ERC vam perdre; per a nosaltres vam guanyar».

Oriol Ribalta: «La inestabilitat no és bona per ningú»

Alcalde de Sallent

L’alcalde Sallent, el republicà Oriol Ribalta, assegura que «la inestabilitat que s’està no és bona per a ningú i tampoc per a la política municipal perquè les administracions més petites necessitem el suport i ajuda» de les superiors. Ribalta remarca que ERC «durant 12 anys hem estat lleials a les presidències de la Generalitat» enfront d’un JxC que «s’ha transformat en un soc poc fiable per a ningú». En aquest sentit i sense entrar a fons en la destitució de Puigneró, Ribalta assegura que de Junts «no pots comptar amb la seva paraula perquè Giró diu una cosa, Puigneró una altra, borràs una altra i Turull la seva, i no saps què pensen».

Antoni Massegú: «Ho hem de donar tot fins diumenge»

Regidor de Manresa

Per al regidor d’Esports de Manresa, de Junts, «després de la deslleialtat d’Aragonès cap a Junts i el vicepresident tocava una resposta que no havia de ser des de l’estómac, sinó des del cap». Massegú considera que «ho hem de donar tot fins diumenge per arribar a concrecions en l’acord de govern». La decisió adoptada ahir per l’executiva de Junts és, segons el regidor, «una bona solució, perquè és una nova oportunitat». Per a Massegú, Junts ha de continuar al Govern de la Generalitat «si és per culminar la independència, que és al que es va comprometre Aragonès en la investidura».

Alba Camps:«Necessitem reforçar les institucions»

Diputada d’ERC al parlament

La puigreigenca Alba Camps, diputada al Parlament pels republicans, considera que davant la situació d’inflació generalitzada, «necessitem reforçar les institucions. No ens podem permetre un govern amb manca de confiança, és per això que el president va prendre aquesta decisió difícil però segur que molt necessària. La gent es mereix un govern amb compromís i també amb responsabilitat», destaca.

Per altra banda, Camps recorda que la pilota és ara a la teulada de Junts, i que el compromís del seu partit és donar resposta a l’escenari plantejat abans.

Moisès Masanas: «No s’entén que no hi hagi unitat d’acció»

Alcalde de Saldes

El batlle de Saldes i conseller comarcal d’ERC, Moisès Masanas, assenyala que «com a ciutadà, amb la que està caient al país, i amb la falta d’inversió des de Madrid, costa d’entendre que no hi hagi una unitat d’acció». Masanas creu que «tenim arguments suficients per anar de la mà i per treure el país d’aquest atzucac».

Per altre costat, en relació a la situació de Junts, expressa els seus dubtes sobre la consulta a la militància que es preveu fer. «La direcció de Junts és una amalgama de gent que ha vingut de diversos sectors, i no sé quina afinitat té la militància amb la direcció».

Josep Maria Altarriba: «No es pot fer un lleig així al president»

Alcalde de Puig-reig

L’alcalde de Puig-reig per ERC, Josep Maria Altarriba, creu que la decisió del president Aragonès de cessar al vicepresident Puigneró és la correcte. «No pot ser que li faci un lleig d’aquesta mana i li amagui informació cabdal», sosté.

Tot i això, Altarriba és partidari de que es mantingui el govern de coalició perquè alguns consellers de Junts han mostrat la voluntat de seguir a l’executiu. Ara bé, es mostra crítica amb la presidenta dels postconvergents, Laura Borràs, per demanar que ERC deixi el govern. Sobre la possibilitat d’un govern en solitari dels republicans, admet que «tindria mancances».

Dolors Rial: «Que vagin a l’una i no facin espectacles»

Regidora de Junts per Berga

La regidora de Junts per Berga, Dolors Rial, es mostra molt decepcionada per la situació entre els dos socis de govern i demana que «es posin d’acord, no facin aquests espectacles i que vagin a l’una. Al país hi ha molta feina per fer», recorda. Rial troba a faltar més diàleg entre juntaires i republicans, i no s’atreveix a predir com evolucionarà la qüestió. «Veig tots els escenaris possibles», afirma.

Rial, però, desitja que es puguin evitar unes eleccions anticipades i acaba lamentant que «mentre aquí ens anem discutint, a la resta d’Espanya es freguen les mans».

Xavier Castellana: «Aquestes coses s’arreglen parlant»

Senador d’ERC

El senador d’ERC, Xavier Castellana, entén la decisió d’Aragonès de cessar a Jordi Puigneró perquè no ha complert «les regles de lleialtat» i no ha explicat que li volien fer una qüestió de confiança. A més, Castellana indica que Junts hauria de fer una moció de censura, ja que una de confiança només la pot fer el Govern. «Aquestes coses s’arreglen parlant, no escenificant-ho en un debat de política general si el teu interès real és que funcioni el govern i els projectes que són importants pel teu país», indica també Castellana. Sobre el futur del govern català Castellana diu que fa falta «més treballar i menys especulacions».

Mariona Homs: «Hem d’impedir que governi Illa»

Regidora de Manresa

La republicana, regidora d’Acció i Inclusió Social, creu que el plantejament d’una possible qüestió de confiança per part de Junts va ser «molt poc afortunat», i reclama «mantenir-se forts i units», perquè «al final els posicionaments no estan tan lluny». «Necessitem millorar», admet Homs, perquè «hem d’impedir que governi Illa. Ens hem d’entendre, intentar mantenir un acord de mínims. Fer política és entendre’s i no aixecar-te de la cadira fins que no et poses d’acord». Homs reclama «prioritzar» acords, ja que «qualsevol altre escenari és pitjor», assegura.