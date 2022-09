La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha anunciat al Parlament aquest divendres que donen per "congelades les negociacions" pels pressupostos de la Generalitat del 2023 arran de la crisi entre ERC i Junts a l'executiu català. "La pilota no està a la teulada de Junts ni a la dels comuns, està a la seva teulada", li ha avisat al president Pere Aragonès. Albiach ha reclamat un "govern fort que doni seguretat i estabilitat" als ciutadans en un context de crisi. Per la seva banda, el líder del PSC, Salvador Illa, ha alertat Aragonès que "ha perdut o té molt malmesa la confiança" dels grups que el van investir president. "El seu govern és avui una nosa pel país", ha recriminat al cap de govern.

Malgrat agrair-li que "doni la cara", Illa ha demanat a Aragonès "respostes i certeses" i ha lamentat que per ara el debat "no ha servit per orientar la política catalana, sinó perquè deixa com a resultat un govern en temps de descompte".

La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha lamentat "l'espectacle patètic" d'ERC i Junts: "No s'estan barallant per polítiques, només és una pugna de poder". Amb tot, els anticapitalistes creuen que una eventual sortida de Junts del Govern "no canviarà" perquè Aragonès té "l'estabilitat garantida" aplicant una agenda de "pacificació" del conflicte català i de "polítiques neoliberals". Així, Estrada ha assegurat que ERC, PSC i comuns ja són "el govern tripartit a l'ombra". Per tot plegat, la CUP continua demanant una moció de confiança a Aragonès.

Crítiques de PP, Cs i Vox

"Prengui ja una decisió, no podem esperar una setmana", ha demanat el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, a Aragonès. Així, vol que el president aclareixi si té la confiança de la cambra i de tots els consellers. Fernández també ha aprofitat per recriminar l'actitud del PSC que veu "a mig camí entre la complicitat i la indiferència".

Per als ultres de Vox, Aragonès no està "a l'altura de les circumstàncies" i veu la crisi de Govern com una lluita "fratricida". "Farem realitat la Catalunya postseparatista", ha avisat el president del grup parlamentari de Vox, Ignacio Garriga.Des de Ciutadans també alerten que la disputa entre ERC i Junts és "la implosió de l'independentisme". "És un projecte inviable, no l'aguanten ni vostès", ha reblat el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa.