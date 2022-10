L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha commemorat el cinquè aniversari de l'1-O amb un acte a la plaça Sant Jaume de Barcelona on han col·locat un mur d'urnes davant del Palau de la Generalitat com a "símbol de la distància entre la gent i les institucions".

Centenars de persones s'han aplegat per demanar al Govern que faci efectiva la independència i, amb crits de protesta, han exigit la dimissió del president de l'executiu català, Pere Aragonès. Al seu torn, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha insistit a demanar als partits del Govern "un pla per a la independència" i ha avisat que, en cas que no ho compleixin, tornaran a demanar la convocatòria d'eleccions i presentaran una llista cívica.

“Hem vingut per fer una commemoració, però no una celebració perquè l’1-O vam votar i guanyar, però no vam tenir la independència”, ha expressat la presidenta de l’entitat. Al mateix temps, Feliu ha assegurat que “la unitat” està en una estratègia per aconseguir la independència.

“Els d’aquí darrera,-els partits del Govern-, no s’entenen, però nosaltres sí que sabem on és la unitat: aquí, on és la gent”, ha reivindicat en el seu discurs durant l’acte.

En aquest sentit, la líder de l’ANC ha explicat que l’entitat convocarà una “conferència nacional per a la independència”, amb l’objectiu d’implicar “totes les persones i entitats que vulguin dir la seva i debatre” sobre el camí cap a la independència.