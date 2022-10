Aquest matí han començat amb força les primeres visites guiades gratuïtes de Benvinguts a Pagès La Festa que continuaran durant tot el cap de setmana. El temps esplèndid d’aquest primer cap de setmana d’octubre arreu de Catalunya ha acompanyat el públic que des de les 10 del participa a les visites guiades a les 160 explotacions agroalimentàries que obren les seves portes per explicar al conjunt de la ciutadania l’origen d’allò que consumeix cada dia. La setena edició de la festa de la pagesia ja està en marxa i té com a protagonistes els pagesos i pageses que aprofiten aquesta bona oportunitat per donar a conèixer la seva feina, el seu dia a dia, fer entendre els processos de producció dels productes agroalimentaris catalans i fidelitzar nous públics.

Resposta positiva

Des del Baix Ebre, Sidialda Natura és una petita explotació situada al Perelló amb bestiar i conreu d’horta que ha rebut els primers visitants a les 10 del matí. En Francesc Martínez, responsable de l’explotació, explica que “nosaltres participem del projecte amb la il·lusió de poder fer entendre a la gent la importància de la pagesia. Sense pagesos i pageses no tenim futur. Aquí treballem de manera artesanal i respectem el temps de maduració quan collim la fruita a diferència de les grans empreses”. Martínez apunta que “Benvinguts a Pagès és la nostra festa i ens satisfà veure la resposta del públic, ensenyar-los casa nostra sense defallir i insistir a fer adonar petits i grans de la importància del sector primari”. A Mas Auró, al Pla de l’Estany, elaboren oli d’oliva verge extra. “Aquí donem a conèixer com obtenim el suc d’oliva sense manipular a través de la nostra maquinària, un procés que ens ajuda a obtenir un producte de gran qualitat”, destaca Carme Salvadó, des de l’obrador. “Les visites ens agraden, són un aparador per a nosaltres perquè ens permeten ensenyar les oliveres, el molí i poder vendre les nostres ampolles perquè la gent agraeix la dedicació i la nostra voluntat d’explicar-nos” afegeix.

Visites disponibles

Milers de persones han fet la reserva prèvia de les visites gratuïtes a través de la pàgina web benvingutsapages.cat per aquest cap de setmana. La web funciona com a central de reserves i continua en funcionament per a les places que queden disponible per aquesta tarda i la jornada de demà. El cap de setmana de visites a les explotacions agroalimentàries a Catalunya es completa amb la participació de 200 restaurants que treballen amb productes de proximitat i que han estat seleccionats pels mateixos pagesos i pageses, l’adhesió de 145 establiments rurals i prop d’un centenar d’activitats complementàries. A través de la pàgina web, també es poden consultar les setze rutes de dia o bé de cap de setmana que combinen gastronomia, patrimoni i història i que ressegueixen diferents indrets de la geografia catalana.

Organització

Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de Prodeca, i pel Departament d’Empresa i Treball, a través de l’Agència Catalana de Turisme. Col·laboren amb el projecte la Fundació Alícia, la Diputació de Barcelona, el Club Súper3 (CCMA), l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Catalana de Joventut, el Departament de Drets Socials, els Consells Comarcals, les Oficines Comarcals del DACC, els Consorcis i Oficines de Turisme i altres entitats i associacions que treballen per la revalorització i la promoció del sector.

El projecte s’emmarca amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, el Pacte Verd i el Farm to Fork europeu i el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) en els àmbits de la promoció de la sostenibilitat, la biodiversitat, la producció d’aliments de proximitat i la viabilitat del sector, assegurant el futur de la pagesia arrelada al territori. Tots aquests projectes s’alineen amb la importància i la necessitat de valorar i incentivar la venda i el consum de proximitat pel seu benefici mediambiental en reduir-ne la petjada de CO2. Catalunya ha estat pionera a Europa en la creació del segell de Venda de Proximitat per facilitar a les persones consumidores que puguin identificar els productes que són d’explotacions catalanes, així com el segell Peix de Llotja per identificar el peix que prové de les llotges catalanes. Les explotacions agrícoles i ramaderes que es poden visitar en el marc de Benvinguts a Pagès tenen aquest segell de Venda de Proximitat, així com els pescadors formen part del segell Peix de Llotja, essent una manera més de difondre els valors i beneficis de la venda i el consum d’aliments de proximitat.