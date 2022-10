"Vam fer l'1-O i farem que Catalunya torni a votar". El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat la seva proposta de l'acord de claredat, durant la declaració institucional aquest dissabte amb motiu del cinquè aniversari del referèndum del 2017. El cap del Govern sosté que cal centrar-se "de nou" en el dret a vot i "tornar a parlar de democràcia".

"Ho tornarem a fer", ha subratllat Aragonès, que afirma que aquesta és la via per resoldre el conflicte polític amb l'Estat, i per donar resposta a "l'amplia, sòlida i transversal" majoria de la ciutadania que vol decidir el futur del país. El president també parla dels "aprenentatges" del 2017 i crida a tornar a reunir "l'ampli consens" a favor que Catalunya decideixi "lliurement".