La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha fet el pas i aquest cap de setmana ha formalitzat la seva militància a Junts. Així doncs, per primera vegada podrà participar avui a l'executiva del partit com a consellera militant. Alsina defensarà a la reunió que Junts s'ha de quedar al Govern. "Precisament per assegurar el rumb d’aquest govern cap a la independència i la representació del 52% de la ciutadania que va votar per avançar cap aquest objectiu", assegura. I la consellera està disposada a fer "campanya activa" per convèncer la militància que cal ser al Govern "per avançar cap a l'estat català". La consulta serà el 6 i 7 d'octubre i avui l'executiva decidirà el redactat de la pregunta.

Segons Alsina, "és en els moments complicats quan més valor té arremangar-se i posar-hi la cara i treballar tot el que calgui". I, en aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que "es pot capgirar" aquest moment complicat en què el moviment sobiranista es troba en "desconcert" i hi ha una crisi econòmica i social "d'abast desconegut". La decisió de fer-se militant respon, segons ha explicat, a ajudar a fer de Junts el "partit central de Catalunya" i, sobretot, per treballar al servei dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya "des de les institucions". Alsina defensa "la necessària permanència" de Junts al Govern precisament per assegurar el rumb d’aquest govern cap a la independència i la representació del 52% de la ciutadania que va votar per avançar cap aquest objectiu. Finalment, Alsina ha acabat amb un símil casteller: "És hora de fer pinya, és hora de sumar, és hora de treballar plegats per fer possible reptes gegants, reptes il·lusionants". Alsina tindrà veu i vot a l'executiva com a consellera del Govern però no podrà votar a la consulta ja que fan falta sis mesos des que et fas militant per poder participar-hi.