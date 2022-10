La portaveu del PSC, la santjoanenca Èlia Tortolero, ha afirmat que el seu partit manté la mà estesa per aprovar uns pressupostos "amb el màxim suport possible" tot i que considera que el Govern està "en temps de descompte". En roda de premsa, Tortolero creu que l'executiu està "trencat" i que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, té "un problema de credibilitat" amb Junts i la CUP. Així mateix li ha retret que no compleixi l'acord de convocar una taula de diàleg entre partits catalans. "Què pensa fer, pensa trencar el Govern? I si ho fa, amb qui pensa continuar?, ha preguntat la portaveu del PSC dirigint-se al president de la Generalitat.

Tortolero ha explicat que la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, farà aquesta setmana una ronda de contactes amb agents socials per parlar dels pressupostos de l'any que ve. Segons els socialistes catalans, és important recollir les "diferents sensibilitats" de cara als pròxims comptes i de davant la "crisi" de Govern. "Els pressupostos han d'estar aprovats màxim l'1 de gener i han de respondre a les necessitats de la gent. Mantenim la mà estesa però el Govern és qui ha de prendre les decisions oportunes", ha afegit. Segons Tortolero, és compatible oferir mà estesa en acords com els pressupostos i construir una alternativa. I ha contrastat aquesta actitud amb un Govern que "està en temps de descompte i deixa de banda els ciutadans". "Catalunya no pot perdre ni un dia més amb embolics interns que no ens porten enlloc. L'impacte de la inflació exigeix un govern fort que posi els interessos del país per davant. Demanem al Govern que es posi a governar i ara és una urgència", ha afegit. Preguntada per quin és el paper que jugarà el PSC en un possible govern d'ERC en solitari, Tortolero ha dit que és a Aragonès a qui se li ha de preguntar "què pensa fer, com i amb qui". "El PSC és un partit seriós. Hem estès la mà i la seguirem estenent. Seguirem treballant perquè Catalunya tingui pressupostos", ha conclòs.