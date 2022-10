La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que els republicans estan "preparats per tots els escenaris, també un govern en solitari d'ERC" després de la crisi oberta a l'executiu arran de la destitució del fins ara vicepresident, Jordi Puigneró. En roda de premsa, Vilalta ha dit que volen un Govern "fort i estable" i ha insistit a Junts que són els que han de decidir "què volen fer".

Al seu entendre, hi ha una part "notable" de JxCat que "des del principi treballa per trencar el Govern". De fet, considera que els tres eixos proposats per Junts per negociar el futur del Govern són "una excusa" i ha dit que l'acord entre ERC i Junts "ja existeix" i que el que falta és que "decideixi Junts".