L'executiva de Junts ha acordat preguntar a la militància si vol que el partit continuï formant part del Govern amb tres possibles respostes. Segons diverses fonts de l'executiva consultades per l'ACN, uns 6.000 afiliats de Junts podran optar per sortir de l'executiu, quedar-s'hi o deixar el vot en blanc en una consulta que se celebrarà el 6 i 7 d'octubre. Així ho ha decidit la cúpula del partit aquest dilluns en una reunió que ha durat més de tres hores. Està prevista una roda de premsa a dos quarts de sis de la tarda per explicar la pregunta i l'anunciat previ que l'acompanya. La direcció del partit ha traslladat a l'executiva l'estat de les negociacions del cap de setmana amb el president Pere Aragonès.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha avançat aquest matí que a l'última proposta que han fet arribar a Aragonès, ja no apareix la condició de restituir el vicepresident Jordi Puigneró. A part d'aquest punt, la proposta inicial de junts incloïa com a condicions la unitat d'acció a Madrid, que a la taula de diàleg es parli d'autodeterminació i amnistia i que hi torni a haver un espai per fixar l'estratègia de l'independentisme. A més, des de Junts volen el Consell de la República, plataforma presidida per Carles Puigdemont, coordini l'estratègia independentista.

Aragonès creu que l'última proposta que diumenge al vespre va fer arribat Junts no resol res. Fonts de la Presidència expliquen a l'ACN que han rebut un missatge de text breu via whatsapp, a diferència de la proposta formal de divendres. Aquestes mateixes fonts confirmen que ja no hi consta la restitució del vicepresident Puigneró, però que es manté, per exemple, que la coordinació estratègica ha d'estar supeditada al Consell de la República. Així doncs, apunten que aquest nou redactat planteja encara més dubtes.

El rol del Consell de la República ja va ser motiu de discussió i un dels elements que van bloquejar les negociacions per formar govern durant mesos. Des d'ERC creuen que el Consell de la República no és transversal i que cal reformar-lo.

Consulta a la militància

A Junts fa mesos que debaten sobre la continuïtat al Govern d'Aragonès, on fa un any i quatre mesos que governen com a socis dels republicans. Fins i tot van fer una autoria interna per valorar fins a quin punt s'estava complint l'acord de govern amb ERC, especialment pel que fa a la carpeta independentista. A més, al congrés del partit es va optar per celebrar una consulta sobre l'aliança amb ERC o "prendre altres iniciatives adequades a la situació".

Amb la petició d'una qüestió de confiança a Aragonès si no aportava "concrecions" sobre el pacte de govern i la destitució de Puigneró, s'ha accelerat l'aposta de Junts per aquesta consulta, que se celebrarà aquesta mateixa setmana.