La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que ja s'ha desplegat un 40,6% de l'acord amb la CUP que va permetre la investidura del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ho ha fet després que la presidenta dels anticapitalistes al Parlament, Dolors Sabater, recriminés al Govern la manca de mesures per fer front a la "triple crisi". Vilagrà ha sostingut que les mesures pactades amb la CUP s'estan desplegant i ha assegurat que "el 91% tenen algun grau d'execució". La consellera ha instat la CUP a donar suport als pressupostos del 2023, i Sabater ha criticat que el Govern vulgui el suport del seu partit als comptes mentre ERC vota en contra de les seves propostes al debat de política general.

La consellera Laura Vilagrà ha assegurat aquest dimarts al ple del Parlament que el Govern "manté el compromís amb el desplegament de l'acord" amb la CUP, que plantejava 79 mesures "totes incloses en el pla de Govern". "Considerem que ja s'ha desplegat un 40,6% d'aquest acord", ha dit. La consellera ha afirmat que 6 propostes estan concloses, 54 estan en execució, 12 tenen una execució planificada i 7 no tenen una execució prevista. "Amb data de setembre, el 91% de les mesures tenen algun grau d'execució", ha afegit.

Pel que fa als pressupostos, Sabater ha criticat que el Govern vulgui el suport de la CUP per elaborar i tramitar els comptes. "A quins pressupostos ens volen seduir a votar si les propostes que nosaltres fem les voten en contra?", ha retret a la consellera. Per la seva banda, Vilagrà ha assegurat que de la CUP "també depèn" acompanyar el Govern "per estar al costat de la gent".

Els anticapitalistes demanen que els comptes de la Generalitat incloguin mesures com la creació d'una banca pública, la regulació de la fiscalitat o l'impost a les grans fortunes.