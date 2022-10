Dirigents de JxCat, ERC i la CUP, consellers del Govern i entitats independentistes s'han concentrat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per donar suport a la bagenca Adriana Delgado, al conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i els membres de la Mesa del Parlament que va presidir la passada legislatura abans de l'inici del judici previst per a aquest dimecres.

Laura Borràs: "És una ingerència de poder judicial al legislatiu"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat que el judici a l'anterior Mesa del Parlament és "una causa especialment sagnant" perquè suposa una "ingerència del poder judicial al poder legislatiu". "És una anomalia democràtica", ha dit aquest dimecres a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acompanyant els exmembres de la Mesa. L'ara presidenta suspesa del Parlament ha acusat els jutges de voler fer una "advertència" amb aquesta causa als diputats sobre els temes que es poden debatre a la cambra catalana. "La querella és d'una injustícia màxima perquè pretén quartar el debat i la democràcia", ha denunciat.

Vergés rebutja el "nou atac repressiu"

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, ha rebutjat el "nou atac repressiu" de l'estat espanyol i ha defensat la "sobirania" del Parlament. D'aquesta manera, ha mostrat la "solidaritat antirepressiva" cap als membres de l'antiga Mesa. "Els límits del debat parlamentari no poden ser una imposició dels tribunals, per això hem de defensar la sobirania del Parlament. La política no s'ha de fer des dels tribunals i ha de tornar al Parlament", ha defensat. Cs i Vox han demanat la paraula per criticar la intervenció de Vergés a l'inici del ple del Parlament.

Òmnium denuncia el "judici polític" contra l'antiga Mesa

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha titllat el judici de "polític" que busca "perseguir, negar i criminalitzar el dret d'autodeterminació de Catalunya" i "fins i tot la possibilitat de parlar-ne".En declaracions a mitjans abans de l'inici del judici Antich ha assegurat que és "una anomalia democràtica impròpia d'un estat de dret" i ha assenyalat que no hi ha "cap precedent" al sistema judicial europeu.El president d'Òmnium ha emmarcat la iniciativa a judicial en la causa general contra l'independentisme i ha lamentat que els acusats s'enfrontin a una possible multa i inhabilitació per haver permès un debat parlamentari. A més, també ha denunciat que el poder judicial "ha suspès la neutralitat" i s'ha "arrenglerat al costat de l'extrema dreta".

L'ANC denuncia que la causa com "un atac a les institucions catalanes"

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha denunciat que la causa contra els exmembres de la Mesa del Parlament és "un atac a les institucions catalanes". Feliu ha acompanyat els exmembres de la Mesa que afronten un judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per permetre debatre sobre la monarquia i l’autodeterminació a la cambra malgrat l'oposició del Tribunal Constitucional. Feliu veu aquest judici com "una gran repressió" que afecta la "llibertat d'expressió" a Catalunya: "Això afecta tot el país".

La CUP defensa la Mesa del Parlament

El diputat de la CUP Carles Riera ha defensat que la Mesa del Parlament "sigui sempre un mur que garanteixi el ple exercici de la democràcia" i dels "drets civils i polítics". "Sense limitacions", ha remarcat aquest dimecres a les portes del TSJC. Riera ha reivindicat que el Parlament de Catalunya com un "espai on es pugui parlar sobre tot" sense "ingerències judicials" de l'estat espanyol.