L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha retuitat el missatge de Twitter del portaveu de Junts, Josep Rius, en què defensa que Junts surti del Govern davant "l'immobilisme" d'ERC. Així doncs, es pot entendre que dona suport a l'opció que Junts vagi a l'oposició. Fins ara l'expresident no s'ha pronunciat obertament i públicament sobre la consulta que el partit farà dijous i divendres per decidir si continua formant part de l'executiu presidit per Pere Aragonès.

Davant l'immobilisme d'@Esquerra_ERC per complir el pacte de govern que vam signar i que ens havia de permetre avançar cap a la independència, faig públic el meu vot: Sí a Junts. Sí a la independència. NO en aquest govern.



Josep Rius

En un article que publica 'El Punt Avui' amb el títol 'Sí a Junts, sí a la independència, no en aquest govern', Rius critica que el partit d'Oriol Junqueras no vulgui sumar cap altra estratègia que no sigui la seva. "Només prioritza el pacte que va signar amb el PSOE per investir president Pedro Sánchez i que ja hem constatat que no ha donat cap rèdit a Catalunya", ha dit. Rius coincideix amb el vicepresident Puigneró quan diu que ERC els ha fet fora del govern. "I ho dic amb tristesa: costa molt reconèixer aquesta ERC", ha conclòs.

Després Puigdemont ha escrit un fil de Twitter on defensa la consulta interna, però sense concretar el seu posicionament: "El debat a l’interior d’un partit reforça la democràcia en general. Lamentar-se que això provoca dissensos i divisions és adoptar el mateix argument dels qui s’oposen al referèndum adduint que divideix la societat".

L'expresident del Govern afirma que hi ha partits en què mana "un únic poder, sovint una única persona, i a vegades el dit d’aquella persona". "Pensament únic, bloc granític, defensa sectària", afegeix. L'eurodiputat de Junts i exlíder del partit conclou que Junts ha demostrat que "no té por" i que assumeix el "risc" de fomentar el debat públicament. "Els qui al seu partit no tenen el mateix coratge de fer el mateix haurien de respectar-ho i evitar interferir-hi", conclou.