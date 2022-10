El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha negat que el cos dels Mossos estigui en crisi. "En absolut", ha respost a preguntes de TV3. Tot el contrari, ha dit que està "molt fort" i en un "bon moment". A més, ha asseverat que mantindrà la seva decisió de tenir una direcció col·legiada, tot i que sigui "més difícil de gestionar". Tot i això, ha dit que és la forma que s'adequa al model de mossos que defensa: menys jerarquitzat i més semblant a un societat diversa. En aquest sentit, ha defensat que és decisió seva quina és l'aposta de model i que això no vol dir que s'interfereixi en l'activitat policial normal. De fet, ha rebatut les acusacions d'interferències polítiques assegurant que no s'ha pogut posar ni un exemple al respecte.

Elena ha volgut fer "pedagogia" sobre que les decisions sobre quin model de policia es vol per a Catalunya sí són de la política, com ha assegurat que ho és sobre el model de salut. Tot i això, ha insistit que els responsables no entren en les direccions operatives ni els responsables policials "poden interferir en les decisions polítiques".

En aquest sentit, ha assegurat que el propi comissari en cap, Josep Maria Estela, va compartir aquest posicionament en la carta que es va fer pública la setmana passada.

També ha detallat que la proposta sobre el nou decret d'organització ja està tancat, després de rebre la proposta i fer les seves "incorporacions". El tema es troba ara en el circuit administratiu a l'espera de la seva aprovació per Govern. Elena no ha detallat quines però ha assegurat que incorpora novetats, per exemple en l'àmbit de la ciberdelinqüència, l'aposta per la territorialització i més horitzontalitat en la presa de decisions.

Elena ha considerat que el cos de Mossos genera "interès" i que qüestions que en altres àmbits no arriben a notícia, sí que ho són en aquest camp.

Casos judicialitzats

Sobre les darreres polèmiques i casos judicialitzats, Elena ha considerat per exemple que l'excomandament dels Mossos Toni Rodríguez té "tot el dret" a presentar un recurs per estar en contra d'un canvi laboral. Ha posat com a exemple el de Diego Pérez de los Cobos i ha assegurat que hi ha "desenes i centenars" de recursos contra l'administració per decisions laborals. Sobre les acusacions d'ingerències d'Eduard Sallent, ha afirmat que aquest ho nega "absolutament" i que aquesta acusació que fa Rodríguez l'ha de poder "acreditar". "Fer una afirmació dient que t'han demanat una cosa i no anar més enllà, a mi em genera sensació d'impunitat. Com s'acredita això?", s'ha preguntat.

Sobre les convocatòries a intendents i inspectors suspeses per haver trobat un mòbil gravant a la sala del tribunal avaluador, ha defensat que s'ha fet el que s'havia de fer i que el cas està en investigació, tant pròpia com judicial. "Em sembla molt fort, inacceptable i molt greu", ha manifestat.

Per últim, sobre el concurs a intendents ha afirmat que és un recurs que han presentat una minoria dels candidats "legítimament" i ha assegurat que hi ha "desenes de bases" de la Generalitat que es recorren. En aquets sentit, ha dit que faran el que marqui la justícia.

"M'agradaria continuar amb aquest Govern"

En clau política, Elena ha considerat que Junts ha de decidir si vol ser govern o oposició ha afegit que no es pot estar al govern i ser oposició al mateix temps. Ell ha expressat que li agradaria continuar amb el Govern actual, formant per ERC i Junts, però ha advertit que ha de ser un govern "estable" i amb la voluntat de continuar "tirant del carro com la resta de consellers". "M'agradaria continuar amb aquest Govern", ha resumit.

A més, ha recordat que tant ERC com Junts es van presentar a les eleccions dient que, si els números donaven, governarien junts. "Vam dir que governaríem junts, tenim el deure d'intentar-ho", ha afegit.