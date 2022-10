Junts assegura que la consulta a la militància es desenvolupa "amb total normalitat". En un breu comunicat, el partit assegura que els "problemes tècnics" han estat en la votació dels consellers nacionals i que ja han estat resolts. També afegeixen que hi ha hagut dos moments de "col·lapse" a les 00.00h i a les 8h a conseqüència de "l'alta participació". Un total de 6.465 afilats poden respondre fins divendres a les 17h la pregunta: "Vols que Junts continuï formant part de l'actual Govern de la Generalitat de Catalunya?". Hi ha tres opcions: sí, no o vot en blanc. El resultats de la votació pot fer trencar el govern de coalició.