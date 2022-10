La consulta a la militància de Junts ha dinamitat el pacte de govern amb ERC i ha deixat els republicans en solitari. A Catalunya, ara s'obre un nou escenari polític en què el president de la Generalitat, Pere Aragonès perd 6 consellers, a banda del cessat Puigneró, i l'executiu haurà de buscar nous suports.

El president de la Generalitat ha emfatitzat en les seves primeres declaracions després de la votació de Junts que formarà un nou equip en els pròxims dies, i amb la "màxima celeritat", amb la "voluntat" que sigui per tota la legislatura, descartant així eleccions. El president ha comparegut a la Galeria Gòtica de Palau i ha dit que respecta la decisió dels seus antics socis de govern però que no comparteix. El cap de l'executiu també ha assegurat que "no abandonarà responsabilitats", i sense entrar en més detalls, ha subratllat que buscarà "construir aliances" per fer avançar el país.

Després d'agrair la tasca de tots els consellers i conselleres que marxaran, el president ha subratllat que la decisió dels fins ara socis al Govern porta la Generalitat a "iniciar una nova etapa".

El president de la Generalitat ha reiterat que el nou executiu "continuarà impulsant" les accions que ha dut a terme el Govern en aquest primer any i mig. Aragonès ha subratllat que les prioritats han estat les "grans transformacions" del país, i ha asseverat que "ho continuaran sent en el futur".

Aragonès ja pensa en el nou govern

Aragonès ha apuntat que en els "propers dies" renovarà el Consell Executiu amb la incorporació de nous consellers amb qui comparteix "una clara visió transformadora i inequívoca" per fer que Catalunya "decideixi amb llibertat" el futur del país.

El president ha afegit que seran persones "disposades" a fer un "pas endavant" en un moment de "màxima complexitat" i que representin els "consensos del 80%".

Renuncies a Junts i manca de "legitimitat"

A l'altra banda, els consellers de Junts ja estan presentat la renúncia al seu càrrec, segons ha confirmat aquesta tarda el secretari de Junts, Jordi Turull. Els cessaments es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) a un annex que no té hora determinada de publicació. La seva baixa no serà eficaç fins que no es produeixi aquesta publicació.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha considerat durant la roda de premsa que el Govern "ha fracassat" i "ha perdut la legitimitat democràtica", després de no poder arribar a cap acord.

També ha assegurat que, davant aquesta situació, el seu partit "guanya" i "Aragonès perd". El president, durant la seva compareixença ha fet al·lusió a aquestes declaracions, assegurant que "es tracta que qui guanyi sigui el país".

Primeres reaccions

Les primeres reaccions no han trigat a arribar. Un dels primers a pronunciar-se ha estat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que creu que la sortida de Junts del Govern deixa Catalunya en una situació compromesa.

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, també s'ha posicionat i veu la marxa de Junts com una mostra més del “col·lapse de la legislatura”. Addicionalment, Jèssica Albiach ha interpretat la situació com "una nova oportunitat de posar Catalunya en marxa amb una majoria progressista".

Carlos Carrizosa, per la seva banda, ha considerat a través de Twitter que la sortida de Junts del Govern significa "el suïcidi del 52%" -en al·lusió al percentatge de diputats independentistes al Parlament de Catalunya- "passi el que passi amb el Govern".