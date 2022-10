Tot just 15 dies després que el Parlament cessés, amb efecte el 30 de setembre, a quatre dels sis assessors que tenia Laura Borràs quan exercia com a presidenta de la Cambra, aquesta ja ha trobat acomodament per a qui realitzava funcions de cap de gabinet, el martorellenc Salvador Esteve Balagué. Esteve ha estat proposat per Junts per Catalunya com a assessor del seu grup a la Diputació de Barcelona, segons ha pogut saber El Periódico.

Junts per Catalunya es troba al govern de la Diputació, gràcies a un pacte amb la força majoritària, el PSC, que va apartar-ne ERC. La mateixa Borràs ha marcat diverses vegades distàncies amb aquest pacte i s’ha mostrat, fins i tot, partidària de trencar-lo, precisament, per no col·laborar amb els socialistes. L’aliança dels postconvergents amb el Partit dels Socialistes de Catalunya s’ha convertit en l’ariet percutor dels republicans per denunciar una suposada falta de voluntat d’aquesta unitat que tant exigeix Junts, tant al Govern, com a les Corts. I, per a més inri, tot això en el context d’una administració provincial que ha estat sempre objecte de les crítiques del nacionalisme català per entendre que la divisió per províncies correspon a un estat centralista amb el qual no estan conformes. Curiosament, la Diba (l’acrònim amb què se la coneix) ha estat pràcticament sempre governada pel PSC, que la va arribar a convertir en la seva caserna d’hivern on refugiar-se quan les circumstàncies electorals no els eren favorables. Només entre els anys 2011 i 2015 va estar en mans d’un altre partit, de Convergència i Unió, i el president de la institució va ser aleshores el pare del cap de gabinet de Borràs, el que va ser també alcalde de Martorell Salvador Esteve Figueres.