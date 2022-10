La militància de Junts ha decidit sortir del Govern amb un 55,73% dels vots a favor, segons ha anunciat el partit en un tuit. Un 42,39% s'ha posicionat en contra d'abandonar l'Executiu i un 1,88% ha votat en blanc.

📌 RESULTATS VOTACIONS CONSULTA



🗳️ Partipació: 79,18%



SI: 42,39%

NO: 55,73%

EN BLANC: 1,88% pic.twitter.com/a9eUmgELfm — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) 7 de octubre de 2022

La consulta de Junts sobre la seva continuïtat al Govern ha acabat aquest divendres a les cinc de la tarda. Un total de 6.465 afilats han pogut respondre en dos dies a la pregunta: "Vols que Junts continuï formant part de l'actual Govern de la Generalitat de Catalunya?".

L'executiva de Junts té previst reunir-se a partir de dos quarts de sis de la tarda per analitzar els resultats. La formació farà una roda de premsa a la seu de Junts un cop acabi la reunió.

Segons les últimes dades aportades pel partit, el 79,18% dels 6.465 afilats de Junts que poden votar s'han pronunciat sobre el pacte amb ERC. Un increment significatiu respecte la votació del juny per renovar la direcció del partit. Llavors, el cens era de 6.010 afiliats i la participació no va arribar al 40%.

La formació assegurava aquest dijous que la consulta a la militància s'ha desenvolupat "amb total normalitat", excepte alguns "problemes tècnics" en la votació dels consellers nacionals i que ja es van resoldre. També afegeixen que hi va haver dos moments de "col·lapse" a les 00.00h i a les 8h del dijous a conseqüència de "l'alta participació".

Veus discrepants

Arran de la convocatòria de la consulta, les discrepàncies entre sectors del partit sobre el pacte de govern amb ERC i el rumb del partit han aflorat amb més intensitat aquests últims dies. La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defensat clarament trencar amb els republicans. També ho ha fet el portaveu del partit, Josep Rius, en un article a 'El Punt Avui' retuitat per l'expresident de la formació, Carles Puigdemont.

En canvi, tots els consellers amb carnet del partit, excepte Gemma Geis, aposten per quedar-se a l'executiu. Diversos quadres locals s'han manifestat en el mateix sentit, com els de Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i els del Maresme.

Malgrat prometre dilluns que traslladaria a la militància la seva postura, Turull va dir dimecres que finalment no ho faria públic per la "neutralitat" que va demanar, a posteriori, la sindicatura electoral del partit.

Quan membres de la direcció i consellers ja s'havien pronunciat, la sindicatura electoral de Junts va reclamar dimecres a "càrrecs interns", "òrgans col·legiats" del partit i "representants a les institucions" que es mantinguessin "neutrals". En un comunicat, l'òrgan que supervisa el procés va instar aquestes persones a abstenir-se "d'utilitzar aquests càrrecs per afavorir qualsevol de les opcions de la consulta". Després, va puntualitzar que es podien fer posicionaments "a títol personal".

Escalada de tensió amb ERC

Des de principis de setembre, quan una auditoria interna va valorar negativament els avenços en la carpeta independentista per part del Govern, Junts va augmentar la pressió a ERC per rebre garanties sobre el compliment de les seves exigències.

Amb la petició d'una qüestió de confiança al president Pere Aragonès al debat de política general si no aportava "concrecions" sobre el pacte de govern i la destitució de Puigneró, es va acabar d'accelerar l'aposta de Junts per la consulta, que es va convocar un cop Turull va donar per infructuoses les converses amb Aragonès.

En la seva última declaració abans de la consulta, Aragonès va garantir acció coordinada a Madrid entre ERC i Junts, en els temes consensuats al Govern, però va "màxima lleialtat" a Junts, en cas que les seves bases decideixin la continuïtat del partit a l'executiu. Aragonès veu "marge per arribar a acords" en els tres punts que exigeix Junts per complir el pacte d'investidura: la delegació catalana a la taula de diàleg, la reactivació d'un espai de direcció estratègica de l'independentisme i la coordinació a Madrid.