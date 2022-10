El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha afirmat que quan els membres de l'anterior Mesa del Parlament s'intenten exculpar invocant la inviolabilitat parlamentària, en realitat volen propugnar el principi d'"impunitat". "Pretenent que estan per sobre del compliment de l'ordenament constitucional i de les resolucions dels tribunals, com si fossin una espècie de casta situada per sobre de la resta", ha dit en el seu informe final en el judici contra els membres independentistes de la Mesa. Segons ell, l'admissió a tràmit i la tramitació de les dues resolucions no està emparada en aquesta inviolabilitat i veu provat que van actuar incomplint el Tribunal Constitucional (TC) perquè aquestes providències "no deixaven lloc a la interpretació".