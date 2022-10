El Parlament de Catalunya va rebutjar ahir el punt de la moció de la CUP-NCG que plantejava instar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a sotmetre’s a una qüestió de confiança. Ningú més hi ha votar a favor, ja que Junts, Vox i Ciutadans s’hi van abstenir. Per la seva banda, tant el PSC-Units com ERC, En Comú Podem i el PPC ho van fer en contra. L’apartat plantejava que, «davant el canvi d’aliances» de l’executiu respecte la investidura, i davant «l’incompliment de l’acord» que va fer possible l’inici de la legislatura, el Parlament instés el Govern que Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança abans d’acabar l’any.

Durant el debat parlamentari, la diputada de la CUP-NCG Eulàlia Reguant va admetre que la seva formació ja sabia que la moció no prosperaria, però que era important saber de quins suports disposa el president ara mateix: «Potser no serà avui però serà inevitable abordar el debat en breu», va afegir la diputada cupaire, que va considerar que el Govern de coalició entre Esquerra i Junts per Catalunya està «instal·lat en la baralla permanent». La portaveu de Junts, Mònica Sales, va argumentar l’abstenció de Junts pel debat intern de la seva formació. «Té relació directa amb el contingut de la moció», va justificar Sales, que va defensar el procés intern del partit. La diputada va concloure que malgrat que el president de la Generalitat, segons el seu parer, creu que una qüestió de confiança situaria el país en una «situació d’inestabilitat», el Govern ja està, de fet, en una «inestabilitat permanent». De la seva banda, la portaveu adjunta dels republicans, Meritxell Serret, va subratllar que el compliment del pacte amb els anticapitalistes ha estat «sempre» una «prioritat» per a la seva formació: «Per nosaltres no ha canviat res», va garantir. Al seu torn, la portaveu del PSC-Units, Alícia Romero, va afirmar que avui sembla com si la investidura d’Aragonès hagués estat un «teatre», perquè ha perdut el suport de la CUP, i sembla que ara podria perdre el de Junts: «És tot bastant surrealista». El ple ja va tombar la setmana passada una proposta de resolució del PPC que també reclamava que Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança. En aquella ocasió, PSC, ERC, Junts, CUP i ECP van votar-hi en contra, i Vox i Cs es van abstenir. El PPC es va quedar sol votant-hi a favor. Tot plegat després del debat de política general de la setmana passada, quan el president parlamentari de Junts, Albert Batet, va plantejar dimarts a la nit una qüestió de confiança a Aragonès si no donava «garanties i concrecions» de compliment del pacte de Govern. L’endemà, dimecres, el president va destituir el seu vicepresident, Jordi Puigneró, en haver-li perdut la confiança.