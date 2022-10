Els afiliats de Junts han decidit sortir del Govern amb un 55,73% dels vots a la consulta que el partit ha fet a la militància. El resultat de la votació ha fet que les reaccions i els moviments polítics no hagin trigat a arribar. El primer pas l'ha fet el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que s'ha reunit amb el seu equip més directe al Palau de la Generalitat per analitzar la sortida de Junts del Govern. No s'ha pronunciat públicament, però no es descarta que ho faci. El PSC també ha anunciat que ha programat per dilluns una reunió extraordinària de la seva Comissió Executiva.

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, també s'ha posicionat i veu la marxa de Junts com una mostra més del “col·lapse de la legislatura”. Ho ha dit en una entrevista al ‘Planta Baixa’ de TV3, on també ha afirmat que el Govern de Catalunya es troba ara mateix “en una cruïlla”. “Ha de decidir si continua com fins ara, amb aquests acords que ha anat conformant sistemàticament, o si busca alternatives pel que fa a les polítiques”, ha afegit. De fet, Reguant ha retret al president Pere Aragonès que hagi “tancat la porta” a totes les propostes que li han presentat des de la seva formació, recordant-li que ha de ser “conscient” de la situació social i econòmica del país.

Albiach veu en la sortida de Junts "una nova oportunitat de posar Catalunya en marxa amb una majoria progressista"

Addicionalment, Jèssica Albiach ha interpretat la sortida de Junts del Govern com "una nova oportunitat de posar Catalunya en marxa amb una majoria progressista". La líder dels Comuns ha opinat així en una piulada a Twitter, en la qual també ha lamentat: "Dos anys perduts i un govern trencat, enmig d'una crisi econòmica, mai és una bona notícia". També ha subratllat que la ciutadania "necessita governs forts i estables". Amb la sortida de Junts del Govern ERC queda en minoria, per la qual osa Pere Aragonès haurà d'estudiar els equilibris parlamentaris per seguir tirant endavant la legislatura.

Dos anys perduts i un govern trencat, enmig d'una crisi econòmica, mai és una bona notícia.



La ciutadania necessita governs forts i estables. A partir d’avui s'obre una nova oportunitat de posar Catalunya en marxa amb una majoria progressista. — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) 7 de octubre de 2022

Carrizosa considera que és el "suïcidi del 52%"

Carlos Carrizosa, per la seva banda, ha considerat a través de Twitter que la sortida de Junts del Govern significa "el suïcidi del 52%" -en al·lusió al percentatge de diputats independentistes al Parlament de Catalunya- "passi el que passi amb el Govern". El líder de Ciutadans també ha interpretat que "el procés ha dinamitat per la meitat l'antiga Convergència". Més enllà d'això, el taronja ha indicat, en clau dels escenaris futurs que es puguin plantejar a partir d'ara, que els socialistes garanteixen "estabilitat", mentre que Cs garanteix "oposició al separatisme a terminis d'ERC, lleialtat als catalans i a la resta dels espanyols".

El procés ha dinamitado por la mitad a la antigua Convergència. Pase lo que pase con el Govern, es el suicidio del "52%". Los socialistas garantizan "estabilidad". Nosotros garantizamos oposición al separatismo a plazos de ERC, lealtad a los catalanes y resto de los españoles. https://t.co/S2Th4OsZ5r — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) 7 de octubre de 2022

Canadell demana eleccions

El diputat de Junts per Catalunya Joan Canadell ha demanat eleccions després de la sortida de la seva formació del Govern. L'empresari ha acusat Aragonès de no voler complir el pacte d'investidura i ha celebrat que la militància del partit hagi votat "massivament" en la consulta sobre si havien de seguir o no a l'executiu. "Junts va néixer per això. Vam dir que així no podíem seguir, que calia complir el pacte de govern. Però el president no va voler complir el pacte d'investidura". "Ha guanyat el no, sortim del govern i calen eleccions!", ha escrit. També ha afirmat que si Aragonès"pensés en el país", hauria de convocar eleccions "demà mateix", perquè "ha incomplert el pacte d'investidura i ja no el pot reconduir".

Pedro Sánchez: En moments tan complicats, l'estabilitat dels governs és fonamental"

També s'ha posicionat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En una roda de premsa posterior a la reunió informal del Consell Europeu celebrada a Praga, Sánchez ha apuntat que, en moments "complicats" per la societat catalana i espanyola, "l'estabilitat dels governs és fonamental". En aquest sentit, el president espanyol ha assegurat que el seu partit treballarà "pel bé de l'interès general" i que "sempre tindrà estesa la mà del diàleg". "Tenim molta feina al davant, i hem de protegir els treballadors i les empreses", ha afegit.