Albiach mostra preocupació perquè Junqueras "imposa vetos"

La presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha mostrat preocupació per les declaracions del president d'ERC, Oriol Junqueras, "imposant vetos" en descartar el PSC per als pressupostos. En una entrevista que publica aquest diumenge 'El País', Albiach ha dit que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha de decidir "si es vol quedar amb una minoria del partit o amb una majoria del país". "Un Govern de 33 diputats no pot actuar com si tingués majoria absoluta", ha afegit. Pel que fa als pressupostos, ha preguntat per què ERC vol estar al Govern si no volen pressupostos i ha afegit que els comptes són "la principal eina per governar".

Segons ha explicat Albiach, es parla molt dels pressupostos del conseller Jaume Giró però s'ha concretat "poc". Ha dit que no han vist "ni un sol número" i que li consta que no hi havia acord entre Junts i ERC.