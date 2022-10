Victòria Alsina ha enviat una carta de comiat al personal del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert en la qual celebra que durant el temps que ha estat consellera "Catalunya ha tornat a posicionar-se" en l'àmbit internacional, reivindicant el "fet diferencial", denunciant la "vulneració de drets i llibertats" i "el conflicte polític amb l'Estat". La fins ara consellera ha afegit a la missiva que durant un any i mig ella i el seu equip han demostrat "amb fets" que Catalunya "pot tenir una política exterior pròpia" i actuar "amb mentalitat d'Estat mentre encara no ho som". Sobre l'acció a l'entorn del Govern Obert, Alsina ha subratllat que durant el seu mandat s'ha avançat en transparència, participació i col·laboració.

Alsina ha fet èmfasi en els esforços del Departament que fins ara comanava per apropar "els grans actius de Catalunya" al cos consular, o en la tasca de suport a la "internacionalització" dels ens locals i de la societat civil. També ha recordat la feina que s'ha fet per "enfortir els llaços" amb Europa i la Mediterrània i per "estar més present a l'Àfrica, a Amèrica i a l'Àsia a través de l'obertura de noves delegacions i oficines".

Sobre l'acció per al Govern Obert, Alsina ha recordat la tasca per promoure la incorporació de les dades obertes "al bell mig del Govern" per "generar evidències i millorar el cicle de les polítiques públiques".

Finalment, l'exconsellera afirma que tot plegat no hauria estat possible sense la "professionalitat i dedicació" del personal del Departament, que agraeix, i assegura que deixa el càrrec "amb molts aprenentatges" i amb una de les "conviccions més profundes" refermada: "només des de les institucions i preservant el nostre autogovern s'assoliran els objectius nacionals i els canvis reals que necessita Catalunya".