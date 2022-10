El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respost aquest dimarts les acusacions de la líder de Junts, Laura Borràs, en què ha titllat el Govern d'il·legítim per no tenir una majoria parlamentària que li doni suport: "El fet que deixis de formar part d'un govern no vol dir que sigui menys legítim", ha advertit Aragonès. "Totes les institucions de Catalunya tenen tota la legitimitat", ha insistit en una roda de premsa després que els consellers que han substituït els de Junts hagin pres possessió.

El cap del Govern ha rebutjat "alimentar polèmiques" perquè fer-ho, ha dit, seria fomentar una "espiral de retrets que no ajuden per res a atendre els problemes que té la ciutadania". Alhora, ha assegurat que el Parlament no ha perdut "ni un gram de legitimitat" malgrat la situació d'interinitat que pateix arran de la suspensió de Borràs com a diputada i, consegüentment, presidenta. Tot i això, Aragonès ha dit que "seria bo" que la situació del Parlament "es pogués resoldre". Borràs va ser suspesa en aplicació del reglament de la cambra en obrir-se-li judici oral per irregularitats en la contractació feta per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) quan dirigia la institució.