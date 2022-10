La ciutat de Barcelona reduirà l’horari de les llums de Nadal per poder estalviar consum energètic, segons ha anunciat aquest dimarts l’Ajuntament. Això implicarà que hi hagi només 217 hores d’il·luminació nadalenca als carrers, 42 hores menys que les que hi va haver l’any passat (259). La mesura, segons el consistori, ha estat presa d’acord amb les patronals del comerç i la restauració. Els horaris seran els següents: de diumenge a dijous, l’horari dels llums anirà de 17.30 a 22.00 hores; dissabtes i divendres, de 17.30 a 23.00; el 31 de desembre i el 5 de gener, de 17.30 a la 1, i el 24 de desembre, vigília de Nadal, de 18.00 a la mitjanit. El pressupost del consistori per l’enllumenat de Nadal es preveu proper als 2,3 milions d'euros.

La regidora de Comerç, Mercats i Consum, Montserrat Ballarín, ha comentat la decisió i ha dit que en el context de crisi energètica actual “és essencial prendre mesures d’estalvi en l’enllumenat nadalenc”. Al mateix temps, però , ha destacat que s’ha apostat per mantenir la il·luminació per no perjudicar el comerç, “un dels sectors que més estan patint la crisi econòmica”. La campanya d’enllumenat nadalenc començarà el 24 de novembre a les 18.30 hores i durarà fins el 6 de gener, ambdós inclosos. El decret que contempla aquesta reducció horària s’ha d’aprovar a la Comissió de Govern d’aquest pròxim dijous. El text també alerta que el calendari proposta es pot veure afectat si la Generalitat o l’Estat apliquen més restriccions de consum energètic i que en cas que això succeeixi, s’adaptarà l’horari a la regulació que s’estableixi. El consistori també ha volgut recordar que fa anys que treball en l’estalvi energètic i que aplica aquesta màxima als llums de Nadal. Per això, l’enllumenat que posa el propi Ajuntament està format completament per bombetes LEF, que tenen un consum energètic inferior a l’habitual, i els promoguts pel teixit comercial també ho són pràcticament en la seva totalitat. L’Ajuntament també ha volgut recordar que, al marge dels llums que posa el propi consistori, finança al 75% els que posen les associacions de veïns o de comerciants. Per aconseguir el finançament es pot demanar una subvenció o bé es pot demanar a l’Ajuntament que ell mateix contracti i instal·li la il·luminació d’una zona determinada i abonar després a l’entitat pública el 25% que correspon pagar a l’associació en qüestió.