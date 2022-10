Catalunya posarà en òrbita el seu segon nanosatèl·lit, batejat com a Menut, el dimarts 6 de desembre. El llançament es farà des de Florida, als Estats Units, a bord d'un coet de l'empresa SpaceX. L'anterior aparell es va posar en òrbita des del Kazakhstan de la mà d'una empresa russa, però la guerra d'Ucraïna ha obligat el Govern a canviar els plans inicials. Segons ha explicat el secretari de Polítiques Digitals de l'Executiu, David Ferrer, el nou aparell, dissenyat i fabricat per l'empresa Open Cosmos, permetrà recollir dades sobre l'impacte del canvi climàtic a Catalunya. D'altra banda, ha indicat a l'ACN que la setmana vinent es licitarà un tercer satèl·lit pensat per compensar els buits en la cobertura de telefonia mòbil.

"Confio que hi haurà una continuïtat. L'estratègia 'New Space' es va aprovar per tot el Govern com d'altres de Polítiques Digitals. Confio que, atès que està al pla de Govern, continuarà caminant", ha afegit Ferrer. En aquest sentit, ha destacat el potencial i la força del sector espacial a Catalunya, una activitat que, segons dades de l'Executiu ocupa a unes 7.500 persones d'alta qualificació que fins ara no tenien projectes al país.

Tal com ha destacat Open Cosmos aquest dimarts, durant els últims dies, el Menut ha passat tests funcionals i òptics finals amb tècnics de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic. Aquesta mateixa setmana marxarà cap als Estats Units per sumar-se després a la denominada "Open Constellation", un projecte que busca formar un grup de satèl·lits d'observació de la Terra amb aparells aportats per agències espacials, països, institucions i empreses.

"Incorpora una càmera de darrera generació que permet treure imatges a quatre bandes. Permetrà treure imatges de diferència tèrmica, el qual és clau per moltes aplicacions climàtiques o d'incendis", ha explicat el CEO i fundador de l'empresa, Rafael Jordà. "Ara mateix tenim prop de 15 persones en aquesta seu, però farem unes inversions de més de deu milions els anys vinents per integrar-hi les principals tecnologies de fabricació de satèl·lits", ha indicat l'empresari.

A mitjà termini, Open Cosmos espera crear fins a mig centenar de llocs de treball de perfil tecnològic i d'enginyeria. Sobre l'origen de l'empresa, Jordà ha apuntat que inicialment la firma va haver de dipositar bona part de les seves inversions al Regne Unit, procés que ara volen compensar amb més projectes a Catalunya. Avui en dia, la companyia és capaç de dissenyar, fabricar i gestionar nano satèl·lits per empreses i institucions.