El president de JxCat al Parlament, Albert Batet, ha replicat al president del Govern, Pere Aragonès, que "abans de parlar de pressupostos, cal parlar de la qüestió de confiança". El cap de la Generalitat ha apel·lat a la responsabilitat de Junts per tirar endavant els comptes del 2023. Batet ha reclamat "no començar la casa per la teulada" i ha recordat a Aragonès que "no pot fer com si res": "Abans de parlar de pressupostos, el que pertoca és que se sotmeti a una qüestió de confiança i veure quines majories té per a governar", ha condicionat. Tot i que els comptes els va començar a elaborar Jaume Giró (JxCat), corresponen "a un govern de coalició que ara no existeix" i no són els que Junts faria si governés en solitari, ha justificat.

Preguntat per si el Govern no té legitimitat, com ha expressat la presidenta de Junts, Laura Borràs, Batet ha evitat referir-s'hi en aquests termes. En canvi, sí que ha apuntat que l'executiu és "dèbil" i que no té la confiança del Parlament. "És un govern sense l'aval de les urnes i sense la confiança del Parlament. Poden vendre-ho com vulguin, però la realitat és dura i només té el suport de 33 diputats", ha etzibat el dirigent de Junts. I ho ha volgut visualitzar així: "Dels diputats que el van votar a la investidura, n'hi ha més a l'oposició que donant suport al Govern". I ha insistit que si la qüestió de confiança "no és possible", aleshores "li pertoca convocar eleccions". Sobre la nova composició del Govern, amb incorporacions com Joaquim Nadal o Gemma Ubasart, Batet ha dit que "demostra que la seva aposta no és la independència ni el mandat de l'1-O". D'altra banda, ha garantit que JxCat serà "més actiu que mai davant un govern més dèbil que mai". Ha defensat que faran una oposició "constructiva i proactiva" i que faran "valer" els seus vots. També ha dit que actuaran "amb exigència i amb responsabilitat" i "en defensa de la solvència i la independència". A més, creu que "des de l'oposició es visualitzarà de forma clara quin és el projecte de Junts". Junts iniciarà una ronda de contactes amb diversos agents, i també amb altres grups parlamentaris, "per seguir donant resposta a la cambra a les necessitats de la gent".