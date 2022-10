L'exdiputat de la CUP Antonio Baños preveu demanar l'anul·lació del seu judici al Jutjat Penal 30 de Madrid per haver-li impedit declarar en català. Així ho ha confirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio just l'endemà que el tribunal el condemnés a quatre mesos de presó per un delicte de desobediència per no respondre les preguntes de Vox al judici del procés. L'exdiputat ha explicat que ho emmarca en una "acció política" per "desemmascarar i posar en contradicció" la justícia. "No és un judici normal, com més s'allargui més clar queda el pecat original de tot plegat", ha explicat.

Baños ha explicat que vol "destapar les contradiccions" de la causal i ha avisat que la situació "dista molt d'acabar-se" perquè vol fer "la bola més grossa". A més, ha remarcat que "no tenir un gran respecte a l'autoritat no pot ser un delicte". "Demostren que ells creuen que són una autoritat incontestable i que no tenir una actitud de submissió i de por reverencial ho consideren un delicte", ha afegit. D'altra banda, Baños s'ha referit al fet que l'actual diputada de la CUP Eulàlia Reguant no hagi obtingut la mateixa pena pel mateix delicte –en el cas de Reguant ha estat condemnada pel Suprem a pagar una multa de 13.500 euros-. Baños ho ha atribuït al fet que ella és diputada i que, per tant, una pena de presó també comportaria la inhabilitació i com a resultat la vulneració del dret a sufragi passiu. "Es posaven en un embolic", ha exposat. L'exdiputat preveu engegar una campanya per reivindicar el dret a declarar en català i una altra per recaptar diners per a tots els encausats pel procés.