Centenars de persones es manifesten a Barcelona aquest dimecres per celebrar el 12-O sota el lema ‘Més Espanya i més espanyol’. Convocats per Catalunya Suma, els líders de Vox, Cs i PP a Catalunya han encapçalat la marxa darrere de la pancarta principal a l’encreuament de Passeig de Gràcia amb Provença. La manifestació recorrerà el passeig fins a la plaça Catalunya, on s’hi llegirà un manifest signat per una vintena d’entitats. No hi han faltat, com cada any, els grups de folklore llatinoamericans, molta música durant tota la manifestació i càntics a favor de la unitat d'Espanya, així com moltes banderes espanyoles.

Una de les assistents a la manifestació, Cristina de Pelegrí, ha explicat a l’ACN que ha vingut al passeig de Gràcia per celebrar el dia de la festa nacional d’Espanya. “És una festa, no crec que sigui una manifestació reivindicativa de res, jo vinc a gaudir del dia d’Espanya”, ha argumentat.