"Una nova etapa sense soroll". És la conjura del nou Govern de la Generalitat, que aquest dimecres ha celebrat una reunió de treball tècnica, l'endemà que els nous consellers i conselleres prenguessin possessió del càrrec. La portaveu, Patrícia Plaja, ha sortit en roda de premsa al migdia per explicar que el president, Pere Aragonès, ha encarregat a tots els departaments que marquin les seves "prioritats" de cara als propers mesos, amb la "màxima celeritat possible". "No hi ha temps per perdre", ha remarcat Plaja, que ha assistit a tota la reunió, de caràcter tècnic. La portaveu ha afegit que també hi ha un "ampli consens" de tots els membres del Govern per defensar l'acord de claredat que proposa Aragonès, tema que ja s'ha abordat avui.