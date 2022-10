Les denúncies per violència de gènere han pujat un 7,1% durant el segon trimestre de l'any en comparació amb el mateix període del 2021, segons dades del Consell General del Poder Judicial. En concret, el segon trimestre del 2021 es van registrar 5.400 denúncies i en el d'aquest any 5.784. També pugen les víctimes, un 6,8% de les 5.344 a les 5.707. La taxa de dones víctimes per cada 10.000 dones registrades a Catalunya és de 14,4, per sota de la mitjana estatal de 18,4. En el mateix període s'han incoat 1.525 ordres de protecció i mesures de protecció a víctimes, un 16,5% més que en el segon trimestre del 2021.

En el segon trimestre es van establir 508 sentències condemnatòries, un 24,8% més que el 2021; mentre que les absolutòries van ser 58 (-14,7%). Es van enjudiciar 572 persones (+20,4%). En clau estatal, tots els indicadors de violència masclista van experimentar un augment en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Les denúncies van pujar un 12,33% fins a les 45.743, una xifra superior a les 41.765 del segon trimestre de l'any anterior. Les víctimes van pujar 44.543, un 10,89% més. Les ordes de protecció acordades pels òrgans judicials durant el trimestre analitzat van ser 8.662, un 8,7% més que fa un any.