La presidenta d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Jèssica Albiach, ha alertat aquest divendres que els pressupostos que ERC presentarà a la cambra catalana "no poden ser els mateixos" que els que havia elaborat el govern de coalició dels republicans i Junts, un cop aquests han sortit de l'executiu. En una entrevista a 'El Periódico' Albiach ha opinat que en el nou escenari de la política catalana "s'ha acabat la geometria variable", un escenari en què "Junts s'ha emancipat d'ERC però ERC no s'acaba d'emancipar de Junts". A parer d'Albiach aquesta afirmació queda demostrada en la petició d'Aragonès a Junt perquè li doni suport per aprovar els pressupostos. "El Govern és dèbil i està aïllat", ha a afegit.

Albiach ha concedit l'entrevista a 'El Periódico' hores després d'haver-se reunit amb el president de la Generalitat en la primera trobada de la ronda que el cap de l'executiu preveu fer amb diferents formacions per fer prospecció de suports a l'hemicicle, amb la vista posada als comptes públics del 2023.

A la sortida Albiach ha dit que Aragonès no treballa, ara com ara, per teixir aliances estables, per la qual cosa els comuns mantenen l'estratègia de sospesar si donen suport o no a l'executiu debat a debat. D'entrada es mostra escèptica amb el caràcter progressista d'ERC, i també lamenta que en l'any i mig que fa que camina el Govern, hi ha matèria que no han avançat "com caldria" tant des de les carteres de Junts com des de les dels republicans.

La líder dels Comuns ha descartat, ara com ara, la qüestió de confiança que ahir ja rebutjava Aragonès en una entrevista a TV3, però sí ha volgut subratllar que l'argument que donava el president -que si no superava la qüestió s'anava a eleccions- "va ser una constatació, novament, que té un Govern del 21% i no del 80%". Albiach ha donat "un temps de marge" al cap de l'executiu català, però ha advertit que "si van passant els mesos i és incapaç de tenir més suports parlamentaris entrarem en una altra fase".

En aquest sentit, i també a l'entorn dels pressupostos, Albiach ha advertit que si Aragonès no aconsegueix tirar-los endavant i ha de prorrogar els d'aquest any, ERC "haurà de fer una reflexió".

Repressió

D'altra banda, Albiach ha afirmat que, des del seu punt de vista, sí que hi ha hagut repressió contra l'independentisme, al contrari del que sosté el PSC, però ha explicat que n'hi ha hagut contra "qualsevol veu que qüestionés l'Espanya una i lliure", per la qual cosa ha reclamat "avançar i eixamplar els drets".

Finalment, sobre la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, Albiach ha recordat que la líder de Junts va ser escollida "amb els vots d'ERC", i ha considerat que és "responsabilitat" dels republicans "que s'acabi amb la interinitat". La líder dels Comuns ha plantejat dues opcions: "O via reglament parlamentari o, si es considera que no hi ha via per fer-ho, a través d'un acord polític".