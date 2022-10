Semaf, CCOO i UGT han convocat 3 dies de vaga a Renfe, el 28 d'octubre i el 7 i l'11 de novembre, davant del "bloqueig" de la negociació del conveni col·lectiu. Els sindicats acusen la direcció de l'empresa d'obstaculitzar la negociació "unilateralment i deliberada", fet que suposa "greus perjudicis" a la plantilla. Els sindicats han fet la crida després d'una reunió aquest divendres al Servei Interconfederal de Mediació (Sima) que ha acabat sense acord. El 28 d'octubre l'aturada és de 23 hores, de la mitjanit a les 11 de la nit posteriors, mentre que els altres 2 dies seran parcials, de 6 a 9 del matí i de 6 de la tarda a 8 del vespre. Entre d'altres, els sindicats denuncien la falta de personal "evident" a totes les àrees de l'empresa.

CCOO ha indicat en un comunicat que la situació de la negociació col·lectiva al Grup Renfe ha dut els representants dels treballadors a un "escenari de mobilització" que començarà el 19 d'octubre amb una concentració davant del Congrés dels Diputats, i que "tindrà continuïtat, si no hi ha resposta positiva per part de l'empresa i dels estaments ministerials", amb les 3 jornades convocades.