El Departament d'Igualtat i Feminismes ha denunciat membres d'una plataforma antiavortista per una campanya de "coaccions i assetjament" a Barcelona. Els denunciats es concentren davant de tres clíniques i el Departament considera que amb aquesta acció vulneren un dret "fonamental com és el de la interrupció voluntària de l'embaràs". La campanya antiavortista s'allarga fins al 6 de novembre, i la denúncia demana que s'intervingui per "evitar que el delicte es repeteixi i es vulneri diàriament" aquest "dret" de les dones. "A Catalunya el dret a l'avortament està blindat, i des del Govern no permetrem que els grups fonamentalistes o de l'extrema dreta el posin en qüestió", ha afirmat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

Verge ha explicat que grups de persones organitzades per una campanya internacional "fonamentalista" s'han aplegat davant tres clíniques on es practiquen avortaments "amb l'objectiu d'intimidar i dissuadir les dones i el personal de les clíniques". L'escrit presentat aquest divendres al matí a la Fiscalia Provincial de Barcelona es fonamenta en què els concentrats dirigeixen "de forma reiterada missatges verbals i visuals (a través de pancartes), de caràcter religiós i culpabilitzador, a les dones" per "dissuadir-les de la seva decisió". La denúncia abasta els promotors, impulsors i participants en els actes de la campanya activa, que duu el mateix nom que la plataforma i que està convocada del 18 de setembre al 6 de novembre. La petició que es fa en l'escrit és que s'intervingui per "evitar que el delicte de coacció i assetjament es repeteixi diàriament" fins al 6 de novembre, "i evitar així que es puguin produir les lesions derivades d'aquesta conducta en l'esfera psíquica i dels drets de les persones víctimes d'aquest comportament". "Hem vist recentment com els drets sexuals i reproductius estan sent amenaçats i fins i tot retrocedeixen en alguns països europeus i als Estats Units", ha recordat la consellera Verge. "No permetrem que això passi a Catalunya i actuarem amb tota la contundència sempre que sigui necessari i amb totes les eines polítiques i jurídiques al nostre abast", ha afegit. La denúncia també alerta que els concentrats fan "pública sense consentiment" una circumstància que pertany a la vida personal de les dones que acudeixen a les clíniques. Aquestes conductes, afegeix el text, també "incomoden" els treballadors i professionals de les clíniques, "qüestionant i jutjant la seva activitat de forma negativa amb paràmetres morals", segons puntualitza l'escrit presentat a la Fiscalia. Alhora, la denúncia posa en relleu que la pròpia web de la plataforma inclou una guia i un conjunt d'estratègies que orienten en la manera com cal actuar en aquestes concentracions, per "evitar que s'apliqui la llei i que no es pugui considerar un delicte".