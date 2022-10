El president del Govern, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest divendres al Palau de la Generalitat amb la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, per abordar els nous pressupostos i el futur de l'executiu en solitari d'ERC amb la recent sortida de Junts. Segons ha avançat 'El Periódico' i ha pogut confirmar l'ACN, Aragonès i Albiach han mantingut una "reunió privada" per parlar "sobre la situació política i econòmica actual". Des de Presidència remarquen que Aragonès també ha mantingut "converses telefòniques" amb Junts, la CUP i PSC, amb qui s'ha emplaçat a "mantenir converses més llargues els pròxims dies". Per ara, no hi ha tancada cap reunió, diuen les mateixes fonts.

Fonts d'En Comú Podem diuen que el Govern d'Aragonès "ara mateix" no treballa per "construir una majoria estable que li permeti desenvolupar un pla de Govern". Per això, els comuns avisen que el seu suport dependrà "dels fets" i que "qualsevol projecte del Govern haurà de ser negociat separadament". "Llei a llei i decret a decret", remarquen. Els comuns no volen una pròrroga pressupostària i lamenten que Aragonès ja estigui parlant d'aquest escenari.