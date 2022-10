Salut ha confirmat aquest divendres que s'ha detectat una nova variant d'òmicron en aigües residuals a Catalunya. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ho ha dit en una entrevista a El món a RAC1 amb Jordi Basté.

Cabezas ha explicat que, fins ara, la subvariant no s'ha trobat en cap persona. Tot i això, explica que seria més transmissible, però no necessàriament més greu. "De moment, no tenim cap cas detectat a nivell clínic. Però és important fer un seguiment de les dades. Ahir a la nit em van comunicar que havien detectat aquesta subvariant en aigües residuals" ha comunicat Cabezas.

La secretària de Salut Pública ha detallat que es tracta de la subvariant BQ.1, una petita variació de la BA.5 d'òmicron. "Hem anat aprenent que aquest virus freqüentment i poden aparèixer variants que escapin de la immunitat".

Cabezas ha recalcat que la nova subvariant tindria "una major transmissibilitat". Emfatitza, però, que això no vol dir, necessàriament, que sigui més greu".

La secretària ha enviat un missatge tranquil·litzador: "De vegades, trobem en aigües residuals alguna cosa que després no té repercussió clínica". Tot i així, ha deixat clar que cal "estar amatents".