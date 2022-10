El nomenament de sis nous comissaris dels Mossos d'Esquadra, quatre dones i dos homes, ha provocat una topada entre el comissari en cap, Josep Maria Estela, i Interior. El xoc es va produir en la reunió que Estela i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, van mantenir aquest divendres per decidir els nomenaments. Segons han explicat a l'ACN fonts coneixedores del contingut de la trobada, l'elecció del cap del cos passava pel nomenament de quatre homes i dues dones, mentre Interior apostava per quatre dones i dos homes. Segons les mateixes fonts, Estela va traslladar a Interior que acceptava la seva proposta, però que no la compartia. Segons publica el diari 'Ara' citant fonts del seu entorn, Estela estaria valorant dimitir.

Segons les mateixes fonts, els Mossos van fer un procés de selecció amb un tribunal format, entre d'altres, pel mateix Estela. S'hi van presentar 34 aspirants, 12 dels quals van obtenir la màxima puntuació i són preseleccionats pel comissari pel cap. Aquesta llista es va fer arribar dijous a la tarda al director general de la Policia, Pere Ferrer. Aquest divendres al matí, Estela es va reunir amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per triar els sis noms que s'acabarien nomenant. Entre els 12, hi havia quatre dones i, per Interior, havien de ser seleccionades per complir amb l'objectiu de feminitzar el cos, ja que actualment hi ha tres comissàries dones d'un total de 27. Estela, però, segons aquestes fonts, va proposar nomenar quatre homes i dues dones, cosa que va generar sorpresa al Departament d'Interior, que va apostar perquè es nomenessis quatre dones i dos homes. Aquesta topada arriba després de diverses informacions publicades sobre una crisi interna entre els comandaments del cos, en concret amb el número 2, Eduard Sallent. Els nomenaments com a nous comissaris que va fer públics aquest divendres Interior són els de Rosa Bosch (que ja forma part de la Prefectura), Sílvia Catà, Ramon Chacón, Montserrat Estruch, Miguel Ángel García i Mònica Luis. Un cop finalitzat el curs d'adequació, el 2 de desembre, els nous comissaris es podran incorporar a les seves noves destinacions. Alguns intendents dels Mossos havien denunciat les bases del concurs per cobrir les sis places de comissari, però finalment el procediment va tirar endavant.