El director general de la Policia, Pere Ferrer, ha destituït Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos d’Esquadra aquest dilluns. Estela s’ha trobat amb el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i no ha volgut presentar la seva dimissió, motiu pel qual ha estat destituït pel Ferrer. Eduard Sallent assumirà l’encàrrec en funcions fins a finals d’any. Un cop destituït, Estela s’incorporarà com a cap de la Regió Policial de Ponent.

Interior ha pres aquest decisió per dos motius principals. D’una banda hi ha les tensions internes que ha generat el seu lideratge, amb el pols que va plantejar al conseller d’Interior el mes de juny en què amenaçava amb plegar si no es feia fora el comissari Eduard Sallent, al·legant ingerències polítiques. De l’altra, més recent, hi ha les discrepàncies sobre la feminització del cos, que es van posar de manifest amb l’elecció dels nous comissaris.

La reunió prèvia a la destitució

Divendres es va produir una reunió amb el conseller per abordar l’elecció dels sis nous comissaris. Dels 34 intendents que es van presentar al concurs, 12 van obtenir la màxima nota, i d’aquests, quatre eren dones. El conseller va apostar per promocionar aquestes quatre dones i dos homes, però Estela apostava per escollir quatre homes i dues dones, argumentant que fer el contrari podria suposar problemes interns. La feminització del cos és justament un dels objectius troncals d’Elena al capdavant del Departament d’Interior, i des d’Interior no entenen que Estela no el portés a la pràctica a la primera de canvi tenint en compte que ell també l'havia expressat en públic.

Estela volia Sallent fora de la prefectura

Però ja molt abans d’aquesta polèmica la relació ja era complicada pel pols que Estela va plantejar a Elena el passat mes de juny per fer fora Sallent de la prefectura. La notícia es va donar a conèixer, a més, durant la convalescència del conseller d’una operació de vesícula.

El sindicat policial SICME, de comandaments del cos de Mossos d'Esquadra, va expressar aquest diumenge el seu suport al fins ara comissari en cap, Josep Maria Estela. SICME va advertir que calia "estabilitat i continuïtat, així com respecte a la prefectura del cos", i que no toleraria que es posi en dubte la professionalitat d'Estela.