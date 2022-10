Estava previst que sortís a les 10.40 hores, però en tractar-se d'un tren de 16 vagons i dos pisos, l'accés de viatgers s'ha complicat i el comboi no s'ha posat en marxa fins a les 10.57 hores. Amb destí a Madrid, aquest Ouigo d'alta velocitat havia de parar abans a Saragossa. Però uns 200 metres després d'abandonar l'estació de Sants s'ha aturat per causes que encara es desconeixen. Els viatgers, prop de mil, han passat més de dues hores tancats, gairebé a les fosques, sense aire condicionat, fins que a les 13.15 hores, el tren ha tornat a moure's. En tot aquest temps, es queixen, amb prou feines han rebut informació ni atenció.

La Mercè ha pujat al tren i ha notat una cosa diferent: feia calor. «L'habitual quan entres en un tren d'alta velocitat és que hi faci fred, però aquí es notava que no funcionava l'aire». Ella viatja al vagó de cua. Pocs segons després de sortir de Sants, el tren s'ha aturat, «com si s'hagués quedat sense energia». Serien més o menys les 11 del matí. «Estàvem gairebé a les fosques i sense que circulés aire. Hem aconseguit que desbloquegessin les portes que separen els vagons». Gairebé una hora i mitja després encara no en sabien res, si podrien continuar fins a Madrid en algun moment o si el seu viatge es cancel·lava. Allau per l'aigua Els viatgers, relaten, no han obtingut cap informació fins passada gairebé una hora i mitja des de l'avaria. «Primer ens han explicat el més obvi, que el tren tenia una fallada. I després ens han dit que anéssim al vagó 12 si volíem aigua. És a dir, que en comptes de repartir-la per tot el tren, que és immens, han generat una allau de gent a la recerca d'una ampolla d'aigua». Assegura la Mercè que a dins feia molta calor i que el seu vagó està ple de gent gran que va de viatge a Madrid. Han passat nervis, però es respirava certa tranquil·litat. Ha trucat a la Guàrdia Urbana i al SEM, però li han dit que, sense ferits, l'únic que podien fer era elevar la queixa a la companyia propietària del tren. Els lavabos, a més, s'han quedat sense paper higiènic. Cap a les 13.15 hores, el tren ha tornat a moure's. Des de la megafonia s'ha anunciat que tot tornava a la normalitat. I que l'Ouibar tornava a obrir.