Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per atemptat a l'autoritat i n'han denunciat desenes per desobediència en el desallotjament de manifestants que han irromput al congrés The District, que ha començat aquest dimecres a la Fira de Barcelona. Més de 200 persones s'havien concentrat a les portes del recinte en una convocatòria de més de 50 entitats socials, sindicals, veïnals i polítiques com la PAH, el Sindicat de Llogateres, la CUP i la CGT, contra les especulacions immobiliàries i en defensa del dret a l'habitatge. Els manifestants que s'han quedat a l'exterior han escridassat els congressistes que accedien al recinte i a alguns els han tirat pots de pintura. S'han viscut moments de tensió tant a l'exterior com a l'interior.

Els manifestants han anat des de la plaça d'Espanya fins a l'entrada al congrés i un centenar ha aprofitat el registre d'acreditacions per accedir-hi i portar la protesta a l'interior. Agents dels Mossos s'havien situat a l'avinguda de Maria Cristina per barrar-los el pas, però els manifestants han entrat per aquesta porta. A l'interior del congrés, els manifestants han portat una pancarta amb el missatge 'Defensem la vida. Aturem The District' i s'han plantat al mig del saló d'exposicions, amb cartells i càntics contra el congrés. Després han fet una seguda, que ha estat desallotjada per la Brigada Mòbil dels Mossos amb la tècnica d'arrancar cebes. Minuts després de les 11 havien sortit tots. Fonts policials indiquen que han intentat durant una bona estona que els manifestants sortissin mitjançant mediació. Mentrestant, el centenar de persones que s'ha quedat a fora, davant un cordó policial la porta d'acreditacions, han mantingut la protesta al llarg del matí i han escridassat els congressistes que volien entrar-hi i han tirat pintura contra alguns d'ells, que han entrat amb el vestit molt tacat. Una cinquantena d'a entitats i col·lectius han convocat aquesta protesta, entre les quals el Sindicat de Llogateres de Catalunya; Ecologistes en Acció; la CUP Barcelona; la PAH Barcelona; Elite Taxi; la FAVB o Zeroport. En un manifest, demanaven l'anul·lació del congrés per la participació de fons d'inversió o grans promotores a qui responsabilitzen de l'"empobriment" i l'"expulsió social", en un context econòmic en què bona part de la població viu "moments d’escanyament i asfixia". Els signants també responsabilitzen les administracions i partits representats al Consell d’Administració de la Fira de Barcelona per la celebració del congrés.